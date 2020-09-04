NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Экс-чиновники из администрации Трампа и европейские дипломаты опасаются, что тот в случае переизбрания на второй срок решит вывести страну из НАТО. Экс-помощник президента Болтон допустил, что тот объявит об этом еще до выборов

Дональд Трамп (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО. Об этом сообщает New York Times.

По словам бывших чиновников, возможный выход из Североатлантического альянса станет одним из крупнейших стратегических сдвигов за многие годы и крупной победой президента России Владимира Путина.

Трамп с 2018 года думает о выходе США из НАТО, пишет NYT, однако в преддверии ноябрьских выборов появились новые свидетельства, подтверждающие его намерения. Газета напоминает, что летом бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (покинул этот пост в сентябре 2019 года) выпустил книгу, в которой утверждает, что Трамп неоднократно заявлял о желании выйти из альянса. В августе в интервью газете La Razon Болтон редположил, что президент может объявить о выходе США из НАТО еще до выборов.

Также издание цитирует книгу журналиста NYT Майкла Шмидта, в которой говорится, что бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли отговаривал Трампа от выхода из НАТО и называл это одной из самых трудных задач. Источник газеты подтвердил, что Келли жаловался на это и в частных беседах.