США объявили награду в $15 млн за информацию о деньгах иранских военных

США объявили награду в $15 млн за информацию о деньгах иранских военных

Представитель Госдепартамента США объявил о запуске прецедентной программы вознаграждения за информацию о финансировании иранского Корпуса стражей исламской революции. Связанные с КСИР компании попали под санкции

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

США запускают первую в своем роде программу предоставления вознаграждения за информацию о финансировании элитных частей иранских вооруженных сил — Корпуса стражей исламской революции и его подразделения «Аль-Кудс». Об этом на брифинге 4 сентября сообщил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук (трансляция велась в Facebook Госдепартамента).

«Это первый раз, когда США предлагают вознаграждение за информацию, которая подорвет финансовые операции государственного учреждения. Мы предприняли такой шаг, потому что КСИР действует в большей степени как террористическая организация, нежели правительственная», — сообщил Хук.

Как утверждается на сайте программы вознаграждения, КСИР и «Аль-Кудс» финансировали большое число террористических атак по всему миру. Платить Вашингтон готов за информацию об источниках дохода этих подразделений (незаконные финансовые схемы, включая доходы за продажу нефти), информацию о компаниях, связанных с КСИР и «Аль-Кудс», о компаниях, которых помогают им избегать международных санкций. США также интересуют механизмы перевода средств тем, кого иранские подразделения поддерживают.

КСИР, образованный в 1979 году после иранской революции, в апреле 2019 года был причислен США к террористическим организациям.