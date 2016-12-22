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Экс-глава «Роскосмоса» стал кандидатом на пост полпреда ПФО
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Экс-глава «Роскосмоса» стал кандидатом на пост полпреда ПФО
Политика, 10:56
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Экс-глава «Роскосмоса» стал кандидатом на пост полпреда ПФО
Наиболее вероятной кандидатурой на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе является бывший глава «Роскосмоса», замминистра науки и высшего образования Игорь Комаров, рассказали источники РБК
Игорь Комаров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Замминистра науки и высшего образования Игорь Комаров рассматривается в качестве кандидата на должность полпреда в ПФО и является наиболее вероятным претендентом на этот пост, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю, а также источник, знакомый с обсуждением кандидатур.

Ранее в качестве кандидатов на пост полпреда в Поволжье источники РБК называли сенатора Любовь Глебову, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, замглавы аппарата правительства Евгения Забарчука.

Кандидатура Комарова возникла довольно неожиданно, еще совсем недавно на пост полпреда он не рассматривался, пояснил один из собеседников РБК. Назначение может состояться в ближайшее время, скорее всего, на этой неделе, добавил другой близкий к администрации президента источник РБК.

До Игоря Комарова на момент написания материала дозвониться не удалось.

Кресло полпреда в ПФО оказалось вакантным после того, как 24 августа Михаила Бабича назначили послом в Белоруссии и спецпредставителем президента, отвечающим за развитие экономических отношений с этой страной.​

До работы в «Роскосмосе» Комаров работал в структурах гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. В 2008–2009 годах он был советником Чемезова. Затем, в мае—августе 2009 года, занимал должность исполнительного вице-президента по стратегии, финансам, экономике и корпоративному управлению компании «АвтоВАЗ» (с 2007 года компанию частично контролирует «Ростех»). В августе 2009 года стал президентом АвтоВАЗА и проработал на этой должности до октября 2013 года. Затем он перешел в «Роскосмос» на пост замруководителя корпорации, а после, в 2015 году, — ее главы.

В этот период «Роскосмос» из-за ряда неудачных запусков неоднократно критиковал вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин. Первый в истории пуск с космодрома «Восточный», который должен был пройти 27 апреля 2016 года, был перенесен на следующий день из-за «автоматического отбоя циклограммы». Второй пуск также оказался неудачным, а премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников (среди них был и Рогозин), которые «бодро успели отрапортовать» об успехе пуска.

Неудачные пуски совпали с многочисленными скандалами и уголовными делами против подрядчиков «Роскосмоса» и «Спецстроя» при строительстве «Восточного».

24 мая этого года, во время Петербургского экономического форума, по указу президента Рогозин сменил Комарова на посту гендиректора «Роскосмоса». Приоритетами космической отрасли новый глава корпорации назвал снижение аварийности и восстановление кадрового потенциала.

Комаров в июле был назначен заместителем министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал РБК, что кадровые вопросы в Кремле традиционно не комментируют.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев, Инна Сидоркова.
Теги: «Роскосмос» , Дмитрий Рогозин , космодром Восточный , Игорь Комаров , полпред , ПФО
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