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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили об ударах дронов по многоквартирным домам в Алешках

Глава херсонского правительства сообщил об ударах дронов по домам в Алешках
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ атаковали рынок и многоквартирные дома в Алешках, пострадали 14 человек, большинство из них — в тяжелом состоянии, заявил глава правительства Херсонской области. Ранее дрон ударил по жилому дому в Шебекино, погибла женщина

Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram
Фото: aakherson / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынок и многоквартирные дома в Алешках в Херсонской области, 14 человек получили ранения, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

По его словам, в результате обстрела рынка ранения разной степени тяжести получили восемь человек, после чего по многоэтажным домам на улице Пролетарской ударили fpv-дроны. «В одной из девятиэтажек начался большой пожар. Осколочные ранения здесь получили шесть мирных жителей разного возраста», — написал Алексеенко в телеграм-канале, добавив, что возгорание было оперативно ликвидировано.

В Алешках восемь человек получили ранения в результате обстрела ВСУ
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»
Большинство раненных — люди преклонного возраста, многие из них находятся в тяжелом состоянии, добавил он. Глава областного правительства пообещал оказать необходимую помощь каждой пострадавшей семье.

Город Алешки находится на левом берегу Днепра, в 5 км к юго-востоку от Херсона, который контролирует Украина. По состоянию на 2019 год там проживало 24,6 тыс. человек. Херсонская область вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в сентябре 2022 года.

4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударе дрона ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино, в результате чего погибла женщина. Также, по его словам, беспилотники атаковали два частных дома, произошло возгорание кровли, его ликвидировали. В течение дня Минобороны России отчитывалось об уничтожении одного дрона над Белгородской областью.

В конце прошлого месяца губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил об уничтожении двух нацеленных на Крым ракет ATACMS. По его словам, осколки снарядов упали далеко от населенных пунктов, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Херсонская область Военная операция на Украине беспилотники
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