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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об ударе дрона по многоквартирному дому в Шебекино

Гладков: женщина погибла после удара дрона по многоквартирному дому в Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекино в результате удара беспилотника по многоквартирному дому погибла женщина, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.

Кроме того, в Шебекино в результате атак трех дронов повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, вследствие чего загорелись кровли. «Возгорание в домах ликвидировано. В домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы», — рассказал губернатор.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне в областном центре и городе Шебекино неоднократно объявляли ракетную опасность, вечером предупреждение выпустили по всей территории региона.

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Шебекино Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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