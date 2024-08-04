Сальдо: в Алешках восемь человек получили ранения в результате обстрела ВСУ

В Алешках восемь человек получили ранения в результате обстрела ВСУ

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район центрального рынка в Алешках и прилегающие к нему жилые кварталы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, были ранены восемь мирных жителей, погибших нет. Их доставили в Алешкинскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и ранениями разной степени тяжести.

Город Алешки располагается на левом берегу Днепра, в 5 км к юго-востоку от Херсона, который сейчас контролирует Киев. На 2019 год в нем проживало 24,6 тыс. человек. Херсонская область вошла вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР в состав России по итогам проведенных там референдумов в сентябре 2022 года.

Накануне в Таврийске из-за обстрела ВСУ произошло аварийное отключение электроснабжения, в результате которого без света остались 4 тыс. абонентов «Херсоноблэнерго», сообщал Сальдо. Украинская сторона повредила трансформаторную подстанцию, которую целенаправленно атаковала два дня. ВСУ также обстреляли жилой многоэтажный дом в городе. Жертв и пострадавших не было.

В ночь на 3 августа в Геническом муниципальном округе Херсонской области объявляли ракетную опасность. В конце июля Сальдо писал об уничтожении в небе над Херсонской областью двух нацеленных на Крым ракет ATACMS.