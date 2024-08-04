Глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию

В прошлом году Латвия вернула обязательную военную службу для мужчин в возрасте 18-27 лет. В 2025 году в стране планируется набрать около 1 тыс. человек, а позже и достичь показателя в 4 тыс. призывников ежегодно

Андрис Спрудс (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс поддержал идею об обязательном призыве женщин на военную службу обороны, передает Press.lv. Однако, по его словам, такой шаг еще нужно обсудить в правящей коалиции, в парламенте и в обществе.

В следующем году в стране планируется набрать в армию около 1 тыс. человек, а впоследствии достичь показателя в 4 тыс. новобранцев ежегодно. Командующий ВС Латвии Леонид Калныньш заявил, что неблагоприятная демографическая ситуация вызывает волнение по поводу возможности набрать целевое число человек в армию.

«Я убежден, что доброволец в армии — лучше всего, качественнее всего и эффективнее всего, такова моя установка. И я надеюсь, что приход добровольцев в армию послужит мотивацией и для остальных граждан Латвии и число набранных в порядке обязательного призыва не составит большого процента», — заявил он.

На вопрос, не дойдет ли Латвия до такой ситуации, что на военную службу все же придется призывать всю молодежь, достигшую 18 лет, независимо от пола, Калниньш ответил, что поддержал бы такую инициативу. По его мнению, это стало бы мотивирующим элементом для мужчин, чтобы быть активными и поступать на службу, а не покидать страну и искать причины, чтобы не служить.

Калниньш полагает, что в подразделениях, в которых служат женщины, эффективность и дисциплина намного выше. «Это был бы очень хороший сигнал, если такое решение будет принято на политическом уровне», — добавил он.

В апреле 2023 года сейм Латвии проголосовал за возвращение обязательной военной службы, которую отменяли в 2007 году. Сейчас в армию страны призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Молодых людей, которые после 18 лет продолжают получать образование (кроме высшего), призовут после окончания обучения.

Наличие высшего образования не является основанием для освобождения от призыва. Призывники могут отслужить 11 месяцев в вооруженных силах или в Земессардзе (Нацгвардия).