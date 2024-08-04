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Политика ,  
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Володин пригрозил властям Саратова уголовной статьей за плохую уборку

Саратов
Саратов (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Жители Саратова жалуются на плохую уборку города, это грозит чиновникам ответственностью по статье о халатности за ненадлежащее исполнение обязанностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы говорим о городах, вид их во многом зависит от того, насколько они благоустроены. Не скрою, получаю много жалоб по Саратову в связи с тем, что не только мусор не убирается, но и никто город не чистит, не моет. Зимой это касается снега, летом — грязи, пыли», — рассказал он.

В частности, председатель Госдумы напомнил о «непростой» реализации проекта по реконструкции набережной в Саратове, которую сейчас необходимо поддерживать и развивать. «Набережную построили, а кто ее будет убирать, а кто будет ее поддерживать в нормальном состоянии? А если ее не поддерживать год-второй, от этой набережной ничего не останется. У меня вопрос один: как вы собираетесь дальше работать, будучи градоначальником, Лада Михайловна [Мокроусова]?» — обратился он к мэру Саратова.

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Политика
Вячеслав Володин
Володин подчеркнул, что за ненадлежащее исполнение обязанностей может грозить ответственность по ст. 293 УК (халатность).

«Сейчас губернатор снял по недоверию главу Балаково, Петровска, Балтая. Ситуация меняется в лучшую сторону, причем это опять люди говорят. Новые главы пошли во дворы, начали встречаться на предприятиях, решать вопросы. Поэтому наводите жестко порядок. Уйдут — туда дорога. Работать будут — будем поддерживать. Этот разговор, если хотите, последний — дальше никаких увещеваний не будет», — заключил председатель Госдумы.

РБК направил запрос в администрацию Саратова.

Лада Мокроусова стала мэром Саратова в ноябре 2022 года. Среди основных задач она называла восстановление уличного освещение, отлов собак, строительство дорог, увеличение налогооблагаемой базы по местным налогам и НДФЛ, снижение долга региона и замещение коммерческих кредитов бюджетными.

Володин — уроженец Саратова, регион является его избирательным округом. Он регулярно посещает регион и неоднократно подвергал местные власти критике. В декабре прошлого года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уволил зампреда регионального правительства Павла Мигачева, замминистра строительства и ЖКХ, главного архитектора области Анну Смирнову и начальника государственной жилищной инспекции Владимира Томашенцева, после того как Володин раскритиковал их работу.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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