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Политика ,  
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Володин объявил о возрождении артиллерийского училища в Саратове

Спикер Госдумы Володин: в Саратове восстановят артиллерийское училище
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Минобороны приняло решение о возрождении артиллерийского училища в Саратове, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с чиновниками и общественниками региона, передает местное издание «Саринформ».

«Первый набор будет в этом году, буквально через три месяца. Нам надо взять шефство», — заявил Володин.

Учебное заведение будет открыто в Кировском районе Саратова, в том же здании, где располагалось ранее. Спикер Госдумы рассказал, что здание пришло в упадок, так как долгое время не использовалось, и пообещал оказать помощь в его восстановлении.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Изначально, в 1918 году, в Саратове было основано военно-инструкторское училище. После этого оно несколько раз преобразовывалось и в 1983-м было переформировано в Саратовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск им. генерал-майора А.И. Лизюкова.

В 2002 году учебное заведение в качестве филиала присоединили к Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. В 2003 году училище было расформировано.

Вячеслав Володин родился и вырос в Саратовской области.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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