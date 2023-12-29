В Саратовской области трех чиновников уволили после критики Володина

Саратовский губернатор уволил трех чиновников после того, как Володин раскритиковал их работу и призвал «избавиться от балласта»

Трех чиновников из Саратовской области отправили в отставку после критики в их адрес со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина (регион является его родиной и избирательным округом).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 28 декабря уволил зампреда регионального правительства Павла Мигачева, замминистра строительства и ЖКХ, главного архитектора области Анну Смирнову и начальника государственной жилищной инспекции Владимира Томашенцева.

Ранее в тот же день регион посетил Володин. На встрече с жителями Кировского района Саратова он раскритиковал работу этих чиновников и призвал «избавиться от балласта в этом году и в следующий не брать». Отрывок из его выступления приводится в телеграм-канале «Володин Саратов».

Спикер Госдумы заявил, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере региона «нет системной организации работы, проектирование завалено полностью». В частности, при посещении микрорайона «Солнечный-2» жители жаловались ему на переполнение школ, аналогичная проблема возникла в микрорайоне «Зеленая горка», рассказал он.

Володин отметил, что «Зеленая горка» — «рукотворный проект Мигачева». По его словам, «главный архитектор области должен понести ответственность за халатность, за ненадлежащее исполнение обязанностей».

Также Володин отметил, что жалобы поступают и в адрес Госжилинспекции, напомнив, что руководителя ведомства Томашенцева ранее «с [поста] главы района выгнали, Волжского, за неэффективность». (Томашенцев был главой Волжского района Саратова с 2017 по 2022 год, в прошлом ноябре он возглавил Госжилинспекцию области).

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«Где его поступки, шаги, решения по защите интересов граждан? Вот сегодня утром проехал. Не убрано ничего. Слякоть. <...> Он должен не давать спать ни водоканалу, ни тепловым сетям, ни тем, кто мусором занимается. Роман Викторович, гоните его, чем быстрее, тем лучше, иначе с ним проблем приобретете, так же, как с Мигачевым и главным архитектором», — высказал Володин свое мнение о Томашенцеве.