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МИД назвал условие развертывания ядерных ракет в качестве ответа Западу

Рябков: Россия может развернуть ядерные ракеты в качестве ответа Западу
В июле США анонсировали «эпизодическое» размещение на территории Германии дальнобойного оружия. Путин говорил, что Россия перестанет в таком случае выполнять мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

России может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я подтверждаю: если верховный главнокомандующий [президент Владимир Путин], если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет. Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов. Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», — ответил он на вопрос о возможности развертывания российских ядерных ракет после аналогичных действий Запада.

10 июля Белый дом объявил, что в 2026 году США приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии ракет дальнобойного оружия — ракет SM-6 и Tomahawk, а также разрабатываемого в стране гиперзвукового оружия, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». Путин в конце июля сказал, что Россия перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ.

МИД заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалации
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Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

По словам замглавы МИДа, Москве следует избегать эскалации, «но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются (цитата по «РИА Новости»)».

Рябков также заявил, что Москва не пойдет на односторонние уступки Западу для урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом».

Заместитель министра предупредил, что если западные страны попробуют навязать что-то России в одностороннем порядке, то никаких договоренностей не будет. В вопросе договоренностей с Западом «что-то получается и в последнее время, особенно по отдельным гуманитарным сюжетам, но это не меняет общей картины», сказал Рябков. Он отметил, что договариваться можно только баш на баш, так как американцы хорошо это понимают.

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