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Военная операция на Украине ,  
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BI назвал атаку на Крым крайне сложной задачей для Украины

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Военная операция на Украине
У Украины нет возможности перебросить в Крым крупные десантные силы, и она не сможет оказать наземным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, считают опрошенные Business Insider эксперты

Украине понадобятся огромные человеческие и технические ресурсы, если она попытается вернуть Крым, битва за полуостров может стать самой тяжелой в нынешнем противостоянии с Россией, пишет Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«Вернуть Крым будет чрезвычайно сложно, потому что Крым, по сути, является островом», — считает отставной полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан. По его мнению, «десант невозможен, потому что Украине не хватает кораблей для перевозки большого количества войск и тяжелой техники», кроме того, отметил Канчиан, у России есть самолеты дальней авиации и подлодки, которые, «по сути, неуязвимы в море».

По словам Бэзила Джермонда, у России на полуострове обширная военная инфраструктура, а у Украины нет возможности перебросить в Крым крупные десантные силы по воздуху или воде.

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Директор по политическим вопросам в исследовательском центре Defense Priorities Бенджамин Фридман считает, что Украине не хватает живой силы и воздушного прикрытия, необходимых для масштабного наступления. «Даже при наличии F-16 я не думаю, что Украина способна оказать наземным войскам эффективную поддержку с воздуха, учитывая возможности российской ПВО», — сказал он BI.

Кроме того, отмечают опрошенные изданием эксперты, Крым расположен вдали от линии фронта, укрепленной «зубами дракона» (заграждениями пирамидального вида из бетона или железобетона), противотанковыми рвами, траншеями и минными полями.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что намерены вернуть все территории, перешедшие под российский контроль. Российская сторона не раз заявляла, что вопрос о принадлежности Крыма, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закрыт. Президент Владимир Путин назвал в числе условий для мира вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в Киеве это сочли ультиматумом.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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