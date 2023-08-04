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Welt узнал о затягивании Германией отправки Украине военной техники

Welt: Германия затягивает отправку Украине пакета военной помощи на €2,4 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
За последние месяцы Берлин передал Киеву только десять из 110 обещанных танков Leopard 1 и 850 единиц артиллерийских боеприпасов из 26 350 обещанных. Власти России предупреждали, что поставка техники лишь затянет конфликт
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Танк Leopard 2 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Германия в мае анонсировала поставку Украине вооружений на сумму €2,4 млрд в кратчайшие сроки, однако на сегодняшний день Киев почти ничего из этого не получил, пишет Die Welt.

По данным газеты, немецкое правительство в середине июня 2022 года впервые опубликовало список поставленного Украине оружия. По состоянию на конец июля этого года в нем насчитывалось около 120 единиц, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

Спустя неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 14 мая правительство расширило список вооружений, включив в него позиции, которые находятся в стадии подготовки. В нем были перечислены около 110 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, 18 зенитных самоходных установок Gepard, четыре зенитные установки IRIS-T и 26 350 боеприпасов для артиллерии.

Помимо этого, Берлин обещал поставить несколько сотен разведывательных беспилотников, радары наблюдения за воздушным пространством, автоцистерны и тяжелые тягачи. «Реализация этих мер, принятых федеральным правительством, начата», — говорилось в сообщении на сайте немецкого Минобороны.

Тем не менее за последние два месяца практически ничего из этого не было доставлено, отмечает газета. В частности, Украина получила только десять танков Leopard 1, радар для наблюдения за воздушным пространством, 12 Gepard, 850 единиц артиллерийских боеприпасов и восемь машин скорой помощи.

Единственные обещания, которые Германия выполнила на 100%, — это поставка 11 тыс. продовольственных пайков, трех датчиков дронов и пяти металлических опор для мостового бронетранспортера Beiber.

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За 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд.

В марте Берлин послал Киеву пакет военной помощи, в который входили снаряды, самозарядные пистолеты, генераторы, мобильные антенно-мачтовые системы и два автопогрузчика.

Министр обороны Германии Борис Писториус 3 июля заявил, что Украина в ближайшее время получит десятки танков Leopard 1A5. «Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере €2,7 млрд, который включает в себя дальнейшее необходимое вооружение, как и дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», — отметил он.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции, но лишь затянет конфликт.

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