СБУ связала с Шарием задержанного в Одессе «российского шпиона»

СБУ сообщила о поимке в Одессе «российского шпиона» и связала его с Партией Шария

Момент задержания (Фото: SecurSerUkraine / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе юриста, который «работал на российскую военную разведку». В СБУ утверждают, что он передавал данные о возможных целях для ударов и отчитывался об их результатах. Задержанного обвинили в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение.

В спецслужбе сообщили, что задержанный был завербован в Симферополе, причем в «военный комиссариат» он обратился по собственной инициативе, после чего вернулся в Одессу для сбора разведданных.

В материале СБУ несколько раз упоминается, что юрист был связан с Партией Шария, которую организовал проживающий в Испании блогер и украинский политик Анатолий Шарий. Власти Украины возбудили против него несколько уголовных дел и добивались от Испании экстрадиции, но представить убедительных доказательств его противоправной деятельности не смогли.

В июне 2022 года суд во Львове запретил деятельность на Украине Партии Анатолия Шария. Ее имущество и активы перешли в собственность государства.

Шарий в своем телеграм-канале объяснил, что задержан Денис Сафонов — помощник депутата Одесского райсовета Толстопятого.

«Депутат Толстопятов был исключен из Партии Шария в 2020 году, практически сразу после выборов. <...> Этот депутат был перекуплен Геннадием Трухановым [мэр Одессы. — РБК] <...> Потому мы выгнали и его, и еще нескольких депутатов», — написал Шарий.

По его словам, выгнать из райсовета бывших членов партии мешал сам Труханов.

«И вот сегодня внезапно я читаю, что это, оказывается, «юрист Партии Шария». Он не имеет к партии никакого отношения, как и депутат Толстопятов, чьим помощником он был», — заверил Шарий.