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Госдеп пообещал поддержку США свергнутому президенту Нигера

Госсекретарь Блинкен пообещал поддержку США свергнутому военными президенту Нигера Базуму
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил ему поддержку от имени Соединенных Штатов. Об этом сообщил Госдепартамент.

Блинкен заявил свергнутому президенту Нигера о «неизменной и непоколебимой поддержке» страны Вашингтоном. «Он подчеркнул, что Соединенные Штаты отвергают попытки свергнуть конституционный строй и поддерживают народ Нигера», — сказано в сообщении.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники объявили об отстранении Базума от власти и заключили его под стражу. В стране ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

ООН, США, ЕС и Африканский союз осудили действия мятежников. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы. Мали и Буркина-Фасо выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут считать интервенцию в Нигер объявлением войны. Ранее в этих двух странах также произошли военные перевороты.

После событий в Нигере европейские страны начали эвакуировать своих граждан из этой страны. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил Al Arabya, что США пока не принимали решения об эвакуации американцев. Вашингтон, по его словам, не видит угрозы гражданам США или объектам страны в Нигере.

Теги
Энтони Блинкен США Нигер телефонный разговор
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