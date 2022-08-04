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Суд восстановил в вузе отчисленную за пацифистские посты студентку

Суд встал на сторону студентки, отчисленной из РЭУ им. Плеханова за пацифистские призывы
Лысенко и ее подруга выставляли в сторис в Instagram сообщения о происходящем на Украине и пацифистские призывы. После этих постов их отчислили из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Суд обязал университет восстановить студентку
РЭУ имени Г.Плеханова &nbsp;
РЭУ имени Г.Плеханова   (Фото: АГН «Москва»)

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск бывшей студентки РЭУ им. Г. В. Плеханова Полины Лысенко, отчисленной из университета за пацифистские призывы в Instagram, и постановил восстановить ее на учебу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как рассказал РБК адвокат Роман Киселев, 24 февраля Лысенко и ее подруга Антонина Бегачева выложили «ряд довольно эмоциональных постов в соцсетях». «Оказалось, что их соцсети мониторил начальник управления безопасности Плехановского университета. Он сделал скриншоты, написал служебную записку на имя проректора с утверждением о том, что в данных постах есть признаки административного правонарушения и что это не соотносится с уставом вуза. Среди прочего он рекомендовал девушек к отчислению», — сказал адвокат.

Бегачева в беседе с «Новой газетой» говорила, что случайно узнала о своем отчислении 15 марта, когда не смогла зайти в свой учебный аккаунт, и тогда же рассказала об этом Лысенко. Защита настаивала, что официального уведомления о начале процесса отчисления девушки не получали, в то время как университет, по словам Киселева, утверждал, что направил уведомление вечером 24 февраля в личные кабинеты студенток, в котором попросил их дать объяснение.

«Это было в четверг [24 февраля] вечером. В понедельник [28 февраля] составляется акт об отказе дачи письменных объяснений и составляется акт о проступке. И выносится решение о том, что девушек нужно отчислить», — продолжил адвокат.

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По его словам, девушки продолжали посещать лекции и семинары онлайн (учеба была удаленной из-за COVID-ограничений) и только позднее узнали, что их отчислили. «Никаких документов, кроме приказа об отчислении, не было, даже на факультете не знали, что их отчислили. Отчисление происходило через ректорат, а не факультет, как обычно», — отметил Киселев.

В итоге выяснилось, что девушек отчислили из-за постов в соцсетях. Защита настаивала, что девушки не привлекались к административной ответственности, «то есть университет взял на себя функции полицейского и судьи, назначив наказание», рассказал адвокат. Во-вторых, вуз применил строгую меру дисциплинарного взыскания без анализа тяжести проступка и его причины, отметил он. «В нашем случае получается, что причина экстраординарная: не каждый день начинается военная операция, это влияет на психологическое и эмоциональное состояние людей», — пояснил Киселев.

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Помимо этого, добавил он, не учитывалась и степень тяжести — «в постах, которые показывали девушки, ничего жестокого не было», также от студенток не пытались получить обратную связь. Также защита настаивала, что привлечение к дисциплинарной ответственности за деятельность, не связанную с образованием, является нарушением конституционно защищенного права на образование. «Девушки по сути были лишены конституционного права на доступ к образованию в результате реализации другого конституционного права на свободу выражения мнения», — отметил адвокат.

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По словам Киселева, девушки не собираются возвращаться в вуз. «Одно дело — формальный процесс, где применяется репрессия, а другое дело — когда это сделано неофициальным путем. У университета много способов испортить их жизнь. Ну и, помимо прочего, они теряют время. Если они еще будут ждать восстановления, то еще много времени пройдет, а учеба начинается в сентябре. Полина уже поступила в другой вуз и пойдет туда учиться в новом учебном году», — пояснил адвокат.

По иску Бегачевой суд еще решения не вынес. По словам Киселева, заседание назначено на 22 августа.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РЭУ им. Г. В. Плеханова.

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Алена Прохоренко Алена Прохоренко, Виктория Полякова Виктория Полякова
студентка РЭУ им.Плеханова отчисление Военная операция на Украине
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