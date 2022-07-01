Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Финразведка призвала банки отделить параллельный импорт от серых схем Финансы, 07:00
Япония заявила, что изучает указ Путина о компании-операторе «Сахалина-2» Бизнес, 06:54
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 06:49
Треть студентов в России столкнулись с психологическими проблемами Общество, 06:00
Умер основатель всемирного мотоклуба «Ангелы ада» Сонни Барджер Общество, 05:52
CNN узнал об изучении Пентагоном 1,3 тыс. предложений по оружию для Киева Политика, 05:46
Иран заявил о готовности помочь в транспортировке зерна с Украины Политика, 05:07
Россияне назвали самые опасные болезни Общество, 05:00
Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР Политика, 04:40
В Японии впервые за семь лет объявили режим экономии электроэнергии Общество, 04:21
Австралия ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина Политика, 04:18
Президент Финляндии заявил, что больше не будет играть с Путиным в хоккей Политика, 03:54
Рогозин подтвердил проведение переговоров с NASA о перекрестных полетах Технологии и медиа, 03:33
Советник Шольца увидел риск рецессии при отказе от газа и нефти из России Экономика, 03:30

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Треть студентов в России столкнулись с психологическими проблемами

Среди учащихся российских вузов 34,4% признались, что сталкивались с теми или иными психологическими проблемами. Половина заявила, что на их настроение негативно повлияли события на Украине
Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Кто сталкивался

Около трети российских студентов — 34,4% — сталкиваются с психологическими проблемам, примерно столько же — 34,3% — признались, что такие сложности есть у их друзей и родственников. Это следует из исследования социологической компании Russian Field (есть у РБК), проведенного при поддержке депутата Госдумы от «Новых людей» Ксении Горячевой. Еще 26,8% респондентов сказали, что с подобными трудностями не сталкивались ни они сами, ни их близкие.

Всероссийский опрос по случайной выборке телефонных номеров (50%) и онлайн-анкетирования (50%) был проведен Russian Field 12–18 июня 2022 года. В нем приняли участие 1362 респондента из всех федеральных округов страны. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,66%. Наблюдение за качеством сбора данных осуществлялся при помощи аудиозаписей интервью с последующим контролем 100% массива. Russian Field — исследовательская группа социологов, политологов и журналистов, которая специализируется на проведении социально-политических исследований на территории России.

Женщины, обучающиеся в вузах, заметно чаще, чем студенты-мужчины, сталкивались с психологическими трудностями. При этом среди мужчин и женщин равный процент тех, кто замечал подобные проявления у своих знакомых и родных.

События вокруг Украины назвали причиной своего плохого настроения около половины респондентов — 48%, чуть меньше заявили, что это никак не повлияло на них — 42,2%. Еще 4,5% рассказали о положительном влиянии спецоперации на их эмоциональное состояние.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Smart Reading 7 навыков высокоэффективных людей
Саммари
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг
Исследования
Pro
Фото: Mark Lennihan / AP Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить
Статьи

Депрессией подавляющее большинство опрошенных — 75,3% — называет ментальное расстройство, еще 20% относят к ней плохое настроение. Чаще всего респонденты справляются с ней в одиночестве, в том числе при помощи музыки и фильмов. Также треть опрошенных борются с депрессией, разговаривая с близкими, а 6,7% обращаются по этому поводу к специалистам. Каждый пятый справляется с негативными эмоциями в компании, при помощи шопинга, вечеринок и других групповых активностей. Еще 17,3% сказали, что никак не борются с депрессией и пережидают ее.

Аналитики назвали регионы, где чаще принимают антидепрессанты
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Еще четверть опрошенных в этом вопросе выбрали ответ «другое». Из них 27% занимаются спортом для борьбы с плохим настроением, 24% занимаются своими хобби, рисуют или читают, 23% играют в компьютерные игры или просматривают соцсети, 22% гуляют. О том, что они справляются с этим состоянием, плача, признались 13% респондентов, 18% спят, 12% курят, чтобы побороть депрессию.

Как бороться

Среди тех, кто сталкивался с депрессией, 46% обратились за помощью к специалистам. Из тех, кто решил не обращаться к специалистам, большинство (39%) сомневались в том, что врачебная тайна будет соблюдена. При этом женщины более склонны обращаться за помощью к специалистам (51,2%), чем мужчины (40,1%). Достаточно большому количеству респондентов (45,4%) доводилось принимать препараты-антидепрессанты по назначению специалиста, остальным — нет (51,9%).

Большая часть респондентов, столкнувшихся с психологическими проблемами, обратились за помощью к частным специалистам (62%), и только 27% — к государственным. Среди причин, по которым респонденты не стали обращаться в государственные учреждения, были названы недоверие к методам и квалификации (52,2%), опасение дискомфорта в работе со специалистом (39,6%), сомнение в соблюдении врачебной тайны (26,9%) и другие. Главная причина, по которой респонденты не стали обращаться к частным специалистам, — слишком высокие цены на услуги (51,7%). Респонденты с низким уровнем материального положения больше других обеспокоены высокими ценами на услуги (83,3%).

Большинство респондентов отмечают, что работа со специалистом улучшила их эмоциональное состояние: либо «определенно улучшила» (36,1%), либо «скорее улучшила» (44%). Но были и те, кому работа со специалистом не помогла (17,6%).

Что касается источников информации, то о вопросах ментального здоровья и эмоционального самочувствия респонденты по большей части узнают из общения с друзьями и родственниками (48,6%), интернет-СМИ (49,8%) и социальных сетей (35,5%), а телевидение является самым непопулярным источником информации о борьбе с депрессией (4,3%).

В большинстве вопросов различия в ответах респондентов разных федеральных округов были незначительные, но были замечены некоторые особенности. В Дальневосточном федеральном округе очень большой процент респондентов (57,1%), по сравнению с другими округами, обращались за помощью в государственные учреждения. В Уральском округе всего 8,3% респондентов обращались в государственные учреждения. Также в Дальневосточном округе, по сравнению с другими округами, самый низкий процент сомневающихся в методах и квалификации специалистов и полное отсутствие тех, кто опасается нарушения соблюдения врачебной тайны.

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
депрессия студенты социология соцопрос

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации
Политика
Социологи описали пять стратегий россиян в кризис
Экономика
Студенты назвали размер желаемой зарплаты в начале карьеры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter