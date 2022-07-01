Треть студентов в России столкнулись с психологическими проблемами

Среди учащихся российских вузов 34,4% признались, что сталкивались с теми или иными психологическими проблемами. Половина заявила, что на их настроение негативно повлияли события на Украине

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Кто сталкивался

Около трети российских студентов — 34,4% — сталкиваются с психологическими проблемам, примерно столько же — 34,3% — признались, что такие сложности есть у их друзей и родственников. Это следует из исследования социологической компании Russian Field (есть у РБК), проведенного при поддержке депутата Госдумы от «Новых людей» Ксении Горячевой. Еще 26,8% респондентов сказали, что с подобными трудностями не сталкивались ни они сами, ни их близкие.

Всероссийский опрос по случайной выборке телефонных номеров (50%) и онлайн-анкетирования (50%) был проведен Russian Field 12–18 июня 2022 года. В нем приняли участие 1362 респондента из всех федеральных округов страны. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,66%. Наблюдение за качеством сбора данных осуществлялся при помощи аудиозаписей интервью с последующим контролем 100% массива. Russian Field — исследовательская группа социологов, политологов и журналистов, которая специализируется на проведении социально-политических исследований на территории России.

Женщины, обучающиеся в вузах, заметно чаще, чем студенты-мужчины, сталкивались с психологическими трудностями. При этом среди мужчин и женщин равный процент тех, кто замечал подобные проявления у своих знакомых и родных.

События вокруг Украины назвали причиной своего плохого настроения около половины респондентов — 48%, чуть меньше заявили, что это никак не повлияло на них — 42,2%. Еще 4,5% рассказали о положительном влиянии спецоперации на их эмоциональное состояние.

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Депрессией подавляющее большинство опрошенных — 75,3% — называет ментальное расстройство, еще 20% относят к ней плохое настроение. Чаще всего респонденты справляются с ней в одиночестве, в том числе при помощи музыки и фильмов. Также треть опрошенных борются с депрессией, разговаривая с близкими, а 6,7% обращаются по этому поводу к специалистам. Каждый пятый справляется с негативными эмоциями в компании, при помощи шопинга, вечеринок и других групповых активностей. Еще 17,3% сказали, что никак не борются с депрессией и пережидают ее.

Еще четверть опрошенных в этом вопросе выбрали ответ «другое». Из них 27% занимаются спортом для борьбы с плохим настроением, 24% занимаются своими хобби, рисуют или читают, 23% играют в компьютерные игры или просматривают соцсети, 22% гуляют. О том, что они справляются с этим состоянием, плача, признались 13% респондентов, 18% спят, 12% курят, чтобы побороть депрессию.

Как бороться

Среди тех, кто сталкивался с депрессией, 46% обратились за помощью к специалистам. Из тех, кто решил не обращаться к специалистам, большинство (39%) сомневались в том, что врачебная тайна будет соблюдена. При этом женщины более склонны обращаться за помощью к специалистам (51,2%), чем мужчины (40,1%). Достаточно большому количеству респондентов (45,4%) доводилось принимать препараты-антидепрессанты по назначению специалиста, остальным — нет (51,9%).

Большая часть респондентов, столкнувшихся с психологическими проблемами, обратились за помощью к частным специалистам (62%), и только 27% — к государственным. Среди причин, по которым респонденты не стали обращаться в государственные учреждения, были названы недоверие к методам и квалификации (52,2%), опасение дискомфорта в работе со специалистом (39,6%), сомнение в соблюдении врачебной тайны (26,9%) и другие. Главная причина, по которой респонденты не стали обращаться к частным специалистам, — слишком высокие цены на услуги (51,7%). Респонденты с низким уровнем материального положения больше других обеспокоены высокими ценами на услуги (83,3%).

Большинство респондентов отмечают, что работа со специалистом улучшила их эмоциональное состояние: либо «определенно улучшила» (36,1%), либо «скорее улучшила» (44%). Но были и те, кому работа со специалистом не помогла (17,6%).

Что касается источников информации, то о вопросах ментального здоровья и эмоционального самочувствия респонденты по большей части узнают из общения с друзьями и родственниками (48,6%), интернет-СМИ (49,8%) и социальных сетей (35,5%), а телевидение является самым непопулярным источником информации о борьбе с депрессией (4,3%).

В большинстве вопросов различия в ответах респондентов разных федеральных округов были незначительные, но были замечены некоторые особенности. В Дальневосточном федеральном округе очень большой процент респондентов (57,1%), по сравнению с другими округами, обращались за помощью в государственные учреждения. В Уральском округе всего 8,3% респондентов обращались в государственные учреждения. Также в Дальневосточном округе, по сравнению с другими округами, самый низкий процент сомневающихся в методах и квалификации специалистов и полное отсутствие тех, кто опасается нарушения соблюдения врачебной тайны.