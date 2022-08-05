Пелоси и премьер Японии обсудили мир и стабильность в Тайваньском проливе

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили о приверженности миру и стабильности в Тайваньском проливе

на фоне обострения напряженности после визита Пелоси на Тайвань, сообщает Kyodo.

Кисида указал спикеру, что действия Китая, который во время военных учений запустил баллистические ракеты, «серьезно влияют на мир и стабильность в регионе и за его пределами».

КНР в четверг запустила пять баллистических ракет, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Из-за этого была отменена встреча министров иностранных дел Японии и Китая в Камбодже. Глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси назвал китайские маневры «серьезной проблемой» для безопасности страны и потребовал от Пекина немедленно прекратить учения.

Пекин начал учения близ Тайваня в ответ на визит Пелоси на остров.

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