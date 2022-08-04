Минобороны допустило причастность США к возникновению COVID-19

В Минобороны утверждают, что в США до пандемии COVID-19 проходили учения, на которых отрабатывали действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Российское Минобороны считает, что к возникновению коронавируса SARS-CoV-2 может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID), заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов.

USAID с 2009 года финансировало международную исследовательскую программу в области эпидемиологии PREDICT, она была запущена в ответ на вспышку в 2005 году птичьего гриппа H5N1. PREDICT занимался выявлением у животных новых инфекций, которые могут угрожать здоровью людей, а также подготовкой к предотвращению возможных вспышек заболеваний. За время существования программы было выявлено более 1000 новых вирусов, в том числе новый штамм Эболы.

В числе подрядчиков проекта была компания «Метабиота», «известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», утверждает Кириллов.

По его словам, в 2019 году до пандемии COVID-19 институт им. Джонса Хопкинса провел учения «Ивент-201», на которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. «По легенде учения [коронавирус] был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней. Именно так получил пандемическое распространение вирус испанского гриппа, унесший десятки миллионов человеческих жизней», — заявил Кириллов.

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По его мнению, «реализация сценария развития COVID-19» и сворачивание программы PREDICT в 2019 году «позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению».

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Ученые из разных стран продолжают изучать все возможные версии происхождения COVID-19. В начале 2021 года команда экспертов провела исследование в китайском Ухане (оттуда в конце 2019 года началось распространение инфекции), по итогам которого Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад. Ученые выделили четыре теории происхождения инфекции. Так, наиболее вероятной они сочли передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию о передаче коронавируса через охлажденные или замороженные продукты организация сочла маловероятной, а о его утечке из уханьской лаборатории — «крайне маловероятной».

Версию об искусственном происхождении COVID-19 неоднократно выдвигали в Соединенных Штатах. Летом 2021 года нацразведка представила отчет, в котором говорилось, что коронавирус не был разработан Китаем в качестве биологического оружия и что китайские чиновники не имели информации о вирусе до возникновения первых очагов SARS-CoV-2. В то же время ведомство указывало на недостаточные доказательства, чтобы исключить гипотезу об искусственном происхождении вируса.

Власти Китая отвергают теории, связанные с искусственным происхождением коронавируса, и напоминают о заявлении ВОЗ, что свидетельств его создания в лаборатории нет. Пекин также настаивает, что не скрывал данные о пандемии и способности вируса передаваться от человека к человеку.

Как указывают в ВОЗ, по состоянию на лето текущего года в данных о происхождении вируса SARS-CoV-2 все еще остаются пробелы, отсутствуют ключевые фрагменты информации, которые не позволяют полностью восстановить картину распространения инфекции. Организация отмечает, что необходимо продолжить исследования.