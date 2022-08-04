Учительнице дали 5 лет условно за дискредитацию армии в беседе с ученицей

Уголовное дело против учительницы возбудили по заявлению ее учеников. Восьмиклассники записали на диктофон беседу с преподавателем, попросив ее объяснить, почему они не поедут на соревнования в Европу, где планировали выступить

Здание Ленинского районного суда, г. Пенза (Фото: sudrf.ru)

Ленинский районный суд Пензы приговорил учительницу Ирину Ген к пяти годам условно по делу о распространении фейков о российской армии и на три года запретил ей преподавать, сообщается на сайте суда.

Суд установил, что учительница, «испытывая стойкую неприязнь к президенту и верховному главнокомандующему» России, распространила на уроке «заведомо ложную информацию» о действиях российских военных.

Ген преподавала английский язык в пензенском училище олимпийского резерва. О ее «критических высказываниях» в полицию заявили ученики восьмого класса, сообщал адвокат Павел Чиков.

В середине марта к учительнице подошли две восьмиклассницы, которые спросили, почему они не поедут на соревнования в Европу, где планировали выступить. Ирина Ген объяснила это военной операцией России на Украине и рассказала о своей оценке событий.

Школьники записали беседу на диктофон и передали запись в правоохранительные органы. Против Ген возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды). Максимальное наказание по ней составляет до десяти лет лишения свободы.

На допросе учительница свою вину не признала, сообщал «РИА Новости» адвокат Александр Федулов.