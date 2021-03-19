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Политика ,  
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СМИ узнали об увольнении Путиным начальника полиции Чечни

Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в МВД и других силовых ведомствах. Освобождены от должностей два генерала
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни генерала Апты Алаудинова и заместителя прокурора Московской области Семена Якубова, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание ссылается на указ президента № 149 от 18 марта, который на момент подготовки этого материала не был официально опубликован.

По информации газеты, освобождение от должности начальника полиции Чечни шло в указе под первым номером. Издание напомнило, что Алаудинов попал в неловкую ситуацию после того, как «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова». Сам генерал позже опроверг эту информацию, «в очередной раз присягнув на верность главе Чечни».

Уволен также первый заместитель прокурора Пензенской области и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов. Ранее источник РБК рассказал, что Якубов был отстранен от работы по отрицательным мотивам, в отношении него началась проверка. «Якубовым подан рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Московской области. «Коммерсантъ» сообщает, что прокуроры пытались решить «некие вопросы» представителя одного из фигурантов расследования перестрелки.

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Общество
Сергей Вазюлин

Перестрелка в «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. По информации источников РБК, в ресторане на территории башни «Око» отмечали день рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под прозвищем Павлик. Мероприятие проходило с участием знаменитых артистов: ведущим вечеринки был заявлен Валдис Пельш, из музыкальных исполнителей в программе, в частности, были указаны Любовь Успенская и Григорий Лепс, сообщал источник РБК.

Также лишился своего поста начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор Андрей Бубенцов. Тем же указом президент назначил на новые должности 18 сотрудников МВД, несколько назначений сделаны в центральном аппарате МВД.

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В августе 2020 года Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.

Автор
Владислав Гордеев
кадровые назначения Владимир Путин Чечня
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