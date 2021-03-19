СМИ узнали об увольнении Путиным начальника полиции Чечни

Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в МВД и других силовых ведомствах. Освобождены от должностей два генерала

Апты Алаудинов (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни генерала Апты Алаудинова и заместителя прокурора Московской области Семена Якубова, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание ссылается на указ президента № 149 от 18 марта, который на момент подготовки этого материала не был официально опубликован.

По информации газеты, освобождение от должности начальника полиции Чечни шло в указе под первым номером. Издание напомнило, что Алаудинов попал в неловкую ситуацию после того, как «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова». Сам генерал позже опроверг эту информацию, «в очередной раз присягнув на верность главе Чечни».

Уволен также первый заместитель прокурора Пензенской области и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов. Ранее источник РБК рассказал, что Якубов был отстранен от работы по отрицательным мотивам, в отношении него началась проверка. «Якубовым подан рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Московской области. «Коммерсантъ» сообщает, что прокуроры пытались решить «некие вопросы» представителя одного из фигурантов расследования перестрелки.