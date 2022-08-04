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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин поддержал создание базы данных о беженцах из зоны спецоперации

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Создание базы данных об украинских беженцах с мест проведения специальной военной операции упростит поиск пропавших и поможет воссоединению семей. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Формирование информационной базы данных, в которую будут включены сведения о лицах, прибывших в Российскую Федерацию с территории проведения специальной военной операции, позволит в оперативном порядке осуществлять розыск граждан, обеспечивать воссоединение семей, в том числе с детьми, чьи родители погибли либо пропали без вести», — сказал Бастрыкин.

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Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска &laquo;Армянск&raquo;, архивное фото

По его словам, информационную базу можно будет создать по типу «единого окна МФЦ» и интегрировать ее работу с базами данных различных ведомств и министерств. Кроме того, Бастрыкин считает необходимым предусмотреть возможность обмена этими данными с ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Он назвал целью операции защиту населения ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала за пару дней до спецоперации, демилитаризацию и «денацификацию» Украины.

С начала боевых действий Украину, по данным ООН, покинули более 10,3 млн человек. По данным ООН, наибольшее число беженцев с Украины приняла Польша — более 5,1 млн человек, еще свыше 1,9 млн украинцев уехали в Россию, более 1 млн — в Венгрию, около 964 тыс. — в Румынию. В Словакию выехали 471 тыс. украинских беженцев, в Молдавию — 557 тыс.

В конце июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России находятся 1,5 млн украинских беженцев. Каждый день границу пересекают новые люди. Так, по данным управления ФСБ по Ростовской области, за 1 августа через пункты пропуска региона въехали 17,5 тыс. человек.

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В России беженцев с Украины размещают в пунктах временного размещения (ПВР). Как правило, такие пункты находятся в зданиях детских лагерей, баз отдыха или гостиниц. Там предоставляют трехразовое питание, а также помогают оформить документы на выплату, временное убежище или гражданство. Всего развернуто 647 ПВР в 59 регионах, больше всего пунктов в граничащих с Украиной областях. Также беженцы могут искать жилье самостоятельно.

Теги
Беженцы с Украины Александр Бастрыкин СК Украина база данных
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