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Политика ,  
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Цепкало призвал Путина осудить проводимую Минском антироссийскую политику

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо Владимиру Путину, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо Владимиру Путину (есть в распоряжении РБК), в котором призвал поддержать проведение в Белоруссии свободных выборов и осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику».

В открытом письме, которое адресовано Владимиру Путину и «братьям-россиянам», политик просит не подставлять в очередной раз плечо Александру Лукашенко, но «поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику». «Наши народы объединяют общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть», — говорится в письме.

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Цепкало также назвал неадекватным поведение белорусских властей по отношению к России, примером которого является задержание 33 россиян, которых белорусские власти назвали наемниками ЧВК Вагнера. По его мнению, их арестовали «по надуманным обвинениям». «Этих мужчин жестко, унизительно, под камеры задержали и поместили под стражу, к ним не допустили сразу представителей российского посольства. Очевидно, что этих россиян Лукашенко решил «грязно» использовать в своих внутриполитических играх для борьбы с альтернативными кандидатами и ужесточения им уголовных статей. Сегодня, выступая перед Национальным собранием и приглашенными во Дворце республики, он снова упрекнул российские власти во лжи, когда говорил о целях появления российских «наемников» в Беларуси», — написал Цепкало.

Накануне Валерий Цепкало также написал письмо лидерам 32 стран с призывом поддержать проведение «свободных и честных» выборов президента в Белоруссии.

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Валерий Цепкало

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник президент Лукашенко выступил с ежегодным посланием. В нем он обвинил российскую сторону в предоставлении неправильной информации о целях 33 задержанных россиян. «Эти люди — они дали показания. Были направлены специально в Белоруссию. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это легенда. <...> Прекратите врать! И месить всякую мешанину в СМИ! Вы же уже опозорились!» — заявил он.

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Автор: Александр Атасунцев
Теги: Валерий Цепкало, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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