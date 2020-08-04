СМИ сообщили о выдаче «микропропусков» для въезжающих в Белоруссию

Их выдают российские пограничники для предъявления коллегам из Белоруссии. О причинах введения таких пропусков не сообщается

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Белоруссию. Об этом сообщает портал TYT.by со ссылкой на российского журналиста, пересекшего границу. О мини-пропусках, которые нужно предъявлять сотрудникам белорусской погранслужбы после пересечения российской границы, также сообщает «Московский комсомолец».

По словам собеседника TYT.by, в Белоруссию пускают тех, кто едет в страну по работе, учебе или к родственникам. В ожидании проверки россияне стоят на границе до трех часов.

«Я ехал на работу, у меня были подтверждения, аккредитация — без проблем пустили. Дали вот эту бумажку, но для нее ты должен два-три часа постоять», — рассказал журналист. По его словам, с автобуса ссаживали людей — в частности, в Белоруссию не пустили молодого человека, который направлялся в Варшаву и имел вид на жительство в Польше.

Судя по снимкам, которые опубликовал TUT.by, пропуск выглядит как квадратик бумаги около 2 см с надписью «пропуск» и подписью. Российские пограничники не сообщили, необходимо ли сохранять эту бумагу и с чем связана ее выдача.