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СМИ сообщили о выдаче «микропропусков» для въезжающих в Белоруссию

Их выдают российские пограничники для предъявления коллегам из Белоруссии. О причинах введения таких пропусков не сообщается
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Белоруссию. Об этом сообщает портал TYT.by со ссылкой на российского журналиста, пересекшего границу. О мини-пропусках, которые нужно предъявлять сотрудникам белорусской погранслужбы после пересечения российской границы, также сообщает «Московский комсомолец».

По словам собеседника TYT.by, в Белоруссию пускают тех, кто едет в страну по работе, учебе или к родственникам. В ожидании проверки россияне стоят на границе до трех часов.

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Фото: ploxie_novosti_16 / VK

«Я ехал на работу, у меня были подтверждения, аккредитация — без проблем пустили. Дали вот эту бумажку, но для нее ты должен два-три часа постоять», — рассказал журналист. По его словам, с автобуса ссаживали людей — в частности, в Белоруссию не пустили молодого человека, который направлялся в Варшаву и имел вид на жительство в Польше.

Судя по снимкам, которые опубликовал TUT.by, пропуск выглядит как квадратик бумаги около 2 см с надписью «пропуск» и подписью. Российские пограничники не сообщили, необходимо ли сохранять эту бумагу и с чем связана ее выдача.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ России. В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области не ответили на звонки РБК.

31 июля СМИ сообщали, что российские пограничники ужесточили порядок пересечения границы с Белоруссией, из-за чего образовались многокилометровые очереди. Это произошло через два дня после того, как под Минском задержали россиян, которых КГБ республики считает «боевиками» ЧВК Вагнера.

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По словам очевидцев, сотрудники погранслужбы вручную заносили данные из паспортов, из-за чего процедура пересечения границы сильно затягивалась.

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Фото: Василий Федосенко / Reuetrs

По данным TYT.by, в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили регистрацию данных всех пересекающих границу граждан с обеих сторон. Портал со ссылкой на сотрудника погранслужбы сообщал, что распоряжение о фиксации всех граждан поступило от российского правительства.

После этого представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что министерство направило ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой объяснить причину очередей на границе и уточнить, не изменялся ли порядок ее пересечения.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Артем Афонский
Теги: Россия, Белоруссия, граница, пропуск, новости
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На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
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