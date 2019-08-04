Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Это будет уже третья операция Анкары в приграничных северных районах Сирии. Россия и США о новой операции предупреждены, заверил турецкий президент

Реджеп Эрдоган (слева) (Фото: Presidential Press Service / AP)

Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии. Об этом в воскресенье объявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата», — приводит слова Эрдогана агентство Reuters, сказанные им на церемонии открытия автомагистрали.

О подобных планах Анкара уже заявляла, однако решение о проведении новой военной операции было отложено после того, как была достигнута договоренность с Вашингтоном о создании безопасной зоны на северо-восточной границе Сирии с Турцией, которая предусматривала очищение территории от курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Позднее Анкара обвинила Вашингтон в замедлении процесса создании безопасной зоны и потребовала разорвать отношения с YPG. «Отряды народной самообороны» были главным союзником Вашингтона в Сирии в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России), но Турция считает YPG террористической организацией.