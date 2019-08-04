Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,54 63,10 EUR Нал. 72,96 70,10 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 940,00 +118,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра Общество, 00:01 Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии Политика, 04 авг, 23:32 Российские волейболистки отобрались на Олимпиаду в Токио Спорт, 04 авг, 23:32 Иран назвал владельца задержанного в Персидском заливе танкера Политика, 04 авг, 23:07 Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в Техасе и Огайо Политика, 04 авг, 22:30 На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей Общество, 04 авг, 22:14 Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине Политика, 04 авг, 21:48 Прокуратура будет добиваться казни для открывшего стрельбу в Техасе Общество, 04 авг, 21:42 Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Рубина» и ЦСКА в Казани Спорт, 04 авг, 21:29 ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента Политика, 04 авг, 21:21 Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной и убитой девочке Политика, 04 авг, 21:06 ЦСКА обыграл «Рубин» и вышел на второе место в чемпионате России Спорт, 04 авг, 21:02 СМИ узнали об экстренной посадке SSJ100 в Минводах из-за разгерметизации Общество, 04 авг, 20:58 Даниил Квят объяснил низкий результат на венгерском этапе «Формулы-1» Спорт, 04 авг, 20:54
Политика ,  
0 
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Это будет уже третья операция Анкары в приграничных северных районах Сирии. Россия и США о новой операции предупреждены, заверил турецкий президент
Реджеп Эрдоган (слева) (Фото: Presidential Press Service / AP)

Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии. Об этом в воскресенье объявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Мы вошли в Африн, Джараблус и Аль-Баб. Теперь мы пойдем на восток от Евфрата», — приводит слова Эрдогана агентство Reuters, сказанные им на церемонии открытия автомагистрали.

О подобных планах Анкара уже заявляла, однако решение о проведении новой военной операции было отложено после того, как была достигнута договоренность с Вашингтоном о создании безопасной зоны на северо-восточной границе Сирии с Турцией, которая предусматривала очищение территории от курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Политика
Путин и Эрдоган заявили о важности активных усилий для мира в Сирии

Позднее Анкара обвинила Вашингтон в замедлении процесса создании безопасной зоны и потребовала разорвать отношения с YPG. «Отряды народной самообороны» были главным союзником Вашингтона в Сирии в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России), но Турция считает YPG террористической организацией.

Эрдоган добавил, что и России, и Соединенным Штатам уведомлены о запланированной операции. О том, когда начнется операция, он не сказал. Это будет третье турецкое вторжение в Сирию с начала вооруженного конфликта в стране.

В 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию «Щит Евфрата». В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию «Оливковая ветвь», целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Реджеп Эрдоган, Турция, Сирия
Материалы по теме
Путин и Эрдоган заявили о важности активных усилий для мира в Сирии
Политика
Эрдоган назвал срок завершения поставок С-400
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter