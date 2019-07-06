Путин и Эрдоган заявили о важности активных усилий для мира в Сирии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,25 63,31 EUR Нал. 72,20 71,23 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 423,00 +471,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Появилось видео спасения людей с перевернувшегося возле Туапсе катера Общество, 14:51 Галкин объяснил размер своего гонорара профессиональным подходом к работе Общество, 14:48 КНДР обвинила выдворенного из страны австралийского студента в шпионаже Общество, 14:44 «Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти Спорт, 14:43 Путин и Эрдоган заявили о важности активных усилий для мира в Сирии Политика, 14:33 Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2» Политика, 14:28 СМИ анонсировали обмен футболистами между «Зенитом» и «Селтиком» Спорт, 14:24 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 14:16 В ОБСЕ отклонили поправку о «деоккупации Крыма» в резолюции по Донбассу Политика, 14:15 МИД назвал неадекватной американскую концепцию противодействия России Политика, 13:29 Путин поздравил Назарбаева с днем рождения Политика, 13:29 Бывший капитан «Ромы» Даниэле де Росси решил завершить карьеру Спорт, 13:29 В Совфеде сравнили антироссийскую риторику США с голодным драконом Политика, 13:25 В ОНК сообщили о пожеланиях оказавшегося в СИЗО помощника полпреда в УрФО Общество, 13:19
Политика ,  
0 
Путин и Эрдоган заявили о важности активных усилий для мира в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля. Главы государств во время беседы затронули вопрос об урегулировании конфликта в Сирии.

«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате», — говорится на сайте Кремля.

Помимо прочего, Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков в Баренцевом море. Президенты также условились о продолжении контактов на различном уровне и выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации в Ливии, отметив необходимость возобновления переговоров.

Политика
Сирийский план: о чем договорились гаранты перемирия в Сирии

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил подготовку России к саммиту по Сирии в астанинском формате. «В ближайшее время планируется встреча на уровне политических директоров и рассматривается вопрос о новом саммите «астанинской тройки», — сказал Лавров.

В «астанинскую тройку» входят Россия, Турция и Иран. Группа стала гарантом мер, принятых по урегулированию конфликта в Сирии, в Астане в 2017 году.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
Материалы по теме
В Турции обозначили сроки саммита по Сирии с Ираном и Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter