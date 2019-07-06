Путин и Эрдоган заявили о важности активных усилий для мира в Сирии

Путин и Эрдоган заявили о важности активных усилий для мира в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля. Главы государств во время беседы затронули вопрос об урегулировании конфликта в Сирии.

«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате», — говорится на сайте Кремля.

Помимо прочего, Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков в Баренцевом море. Президенты также условились о продолжении контактов на различном уровне и выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации в Ливии, отметив необходимость возобновления переговоров.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил подготовку России к саммиту по Сирии в астанинском формате. «В ближайшее время планируется встреча на уровне политических директоров и рассматривается вопрос о новом саммите «астанинской тройки», — сказал Лавров.