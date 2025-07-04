В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода приостановили полеты

Фото: chkalov_airport / Telegram

Ограничения ввели в тамбовском аэропорту Донское и нижегородском Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск», — объяснил он.

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