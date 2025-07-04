В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода приостановили полеты
Ограничения ввели в тамбовском аэропорту Донское и нижегородском Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск», — объяснил он.
Ранее, 4 июля, прием и выпуск рейсов приостановили в аэропортах Ижевска и Перми (их сняли в 12:38 и 12:27 соответственно). Вслед за ними аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов.
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