В Киеве вторую ночь подряд звучат взрывы

В украинской столице вторую ночь подряд звучат взрывы. В Польше заявили, что из-за удара накануне было повреждено здание посольства в Киеве и направили Россию ноту с обвинением. Минобороны сообщало об ударе по объектам ВПК

В Киеве работает противовоздушная оборона (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Киевская военная администрация около часа назад сообщила о воздушной тревоге в городе из-за угрозы дронов, а затем — о работе ПВО. О взрывах в украинской столице также сообщили «Страна» и «Суспильне».

О взрывах в городе на левом берегу Днепра Кличко сообщал и ночью 3 июля. По его словам, в результате ночной атаки были зафиксированы повреждения в шести районах Киева.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тогда же заявил, что ночью в результате ударов было повреждено здание консульского отдела польского посольства в Киеве. После этого МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в нарушении Венской конвенции 1961 года.

Венская конвенция о дипломатических сношениях предусматривает неприкосновенность дипломатических представительств. Россия является участницей этого соглашения.

4 июля Минобороны отчиталось о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. В российском оборонном ведомстве заявили, что удар был нанесен в ответ «на террористические акты» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.