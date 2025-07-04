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Военная операция на Украине ,  
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Польша обвинила Россию в ударе, затронувшем ее посольство в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Польша заявила, что здание консульского отдела ее посольства в Киеве было повреждено в результате российского удара, и направила России ноту. Минобороны сообщало, что целью атаки были расположенные в Киеве предприятия ВПК
Посольство Польши в Киеве, Украина
Посольство Польши в Киеве, Украина (Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flickr)

МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, повредившем здание польской дипмиссии в Киеве. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

«Было повреждено здание [консульского отдела посольства Польши]. В министерстве подчеркнули, что это является нарушением международного права, в частности Венской конвенции 1961 года», — сказано в сообщении.

Венская конвенция о дипломатических сношениях предусматривает неприкосновенность дипломатических представительств. Россия является участницей этого соглашения.

Варшава сообщила о повреждении консульского отдела в Киеве
Политика
Радослав Сикорский

Днем 4 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела польского посольства в Киеве было повреждено в результате ночных ударов. Он уточнил, что «все живы и здоровы», и призвал обеспечить Украину средствами ПВО. Россия осуждает поставки оружия Киеву.

Сикорский связался с послом Польши на Украине Петром Лукашевичем и обсудил с ним ситуацию.

В ночь на 4 июля на всей территории Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога. Утром мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что повреждения зафиксированы в шести районах: Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском. Посольство Польши находится в последнем.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве сообщили, что целью массированной атаки были расположенные в Киеве предприятия военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающий завод. Удар был нанесен «в ответ на террористические акты ВСУ». В ходе атаки применялись оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и ударные беспилотники.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша посольство авиаудар Киев Украина нота протеста
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