Польша обвинила Россию в ударе, затронувшем ее посольство в Киеве

Польша заявила, что здание консульского отдела ее посольства в Киеве было повреждено в результате российского удара, и направила России ноту. Минобороны сообщало, что целью атаки были расположенные в Киеве предприятия ВПК

Посольство Польши в Киеве, Украина (Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flickr)