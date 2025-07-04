Кличко рассказал о повреждениях в шести районах Киева ночью

Около полуночи Кличко сообщал о воздушной тревоге в Киеве. По его словам, повреждения зафиксированы в шести районах украинской столицы. Власти предупредили, что в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха

Виталий Кличко (Фото: Nazar Furyk / ZUMA / Global Look Press)

В результате ночной атаки зафиксированы повреждения в шести районах украинской столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Повреждения есть в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. Он уточнил, что везде были зафиксированы падения обломков.

Около полуночи Кличко сообщал о воздушной тревоге в городе. Следом предупредительный сигнал прозвучал на всей территории Украины.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины зафиксировало высокий уровень загрязненности воздуха в Киеве, передает «РБК Украина». Причина ухудшения — пожары. Радиационный фон в столице остается в норме.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.