Кличко рассказал о повреждениях в шести районах Киева ночью
В результате ночной атаки зафиксированы повреждения в шести районах украинской столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Повреждения есть в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. Он уточнил, что везде были зафиксированы падения обломков.
Около полуночи Кличко сообщал о воздушной тревоге в городе. Следом предупредительный сигнал прозвучал на всей территории Украины.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины зафиксировало высокий уровень загрязненности воздуха в Киеве, передает «РБК Украина». Причина ухудшения — пожары. Радиационный фон в столице остается в норме.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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