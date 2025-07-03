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Переговоры России и США ,  
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Путин напомнил Трампу о не последней роли России в становлении США

Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником — Днем независимости, который в США отмечают 4 июля, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Он также заявил, что в ходе разговора было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.

«С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности. В том числе во время войны за независимости и в ходе гражданской войны», — сказал Ушаков, отметив вместе с тем, что было констатировано, что Штаты и Россию связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и «более глубокие исторические корни».

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Незадолго до заявления Ушакова закончился телефонный разговор Путина и Трампа. По словам помощника президента, стороны обсудили «украинскую проблематику», в рамках чего американский глава вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий. Путин в свою очередь отметил, что Кремль продолжает искать «политическое переговорное решение конфликта».

Лидеры также затронули ситуацию в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом. Однако тему личной встречи Трамп и Путин не поднимали, несмотря на то что, как заметил Ушаков, «эта идея витает в воздухе».

До этого президенты поговорили по телефону 14 июня. Беседа продлилась 50 минут, за это время, в частности, удалось обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

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7 октября 1952 года
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Дональд Трамп
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14 июня 1946 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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