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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ нанесли удар по западу Донецка

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Военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка. По предварительной информации, есть погибшие и раненые. Мэр города сообщил об обстреле Петровского района
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украинские вооруженные силы нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По предварительной информации, есть погибшие, четыре человека ранены.

«Четыре человека ранены в результате обстрела. Уточняется информация по погибшим, предварительно, они есть», — сказал собеседник агентства.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом находится Петровский район, который расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. «В Донецке громко! Будьте осторожны», — написал Кулемзин в телеграм-канале.

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В начале недели взрывы раздались в Калининском районе Донецка, который находится ближе к Макеевке. В центре, в Ворошиловском районе, горело здание, а в соседних домах на улице Артема были выбиты стекла. На рынке «Сокол» в центре города загорелись торговые ряды.

По информации главы ДНР Дениса Пушилина, город был атакован дальнобойными ракетами авиационного базирования. В результате удара ВСУ погибла жительница Ворошиловского района, ранения получили несколько человек.

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