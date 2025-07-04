ВСУ нанесли удар по западу Донецка
Украинские вооруженные силы нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По предварительной информации, есть погибшие, четыре человека ранены.
«Четыре человека ранены в результате обстрела. Уточняется информация по погибшим, предварительно, они есть», — сказал собеседник агентства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом находится Петровский район, который расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. «В Донецке громко! Будьте осторожны», — написал Кулемзин в телеграм-канале.
В начале недели взрывы раздались в Калининском районе Донецка, который находится ближе к Макеевке. В центре, в Ворошиловском районе, горело здание, а в соседних домах на улице Артема были выбиты стекла. На рынке «Сокол» в центре города загорелись торговые ряды.
По информации главы ДНР Дениса Пушилина, город был атакован дальнобойными ракетами авиационного базирования. В результате удара ВСУ погибла жительница Ворошиловского района, ранения получили несколько человек.
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