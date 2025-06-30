Торговые ряды загорелись в Донецке после серии взрывов над городом

Взрывы прозвучали над центром города. Они были слышны, в частности, в Калининском районе города, который находится ближе к Макеевке. Погиб один мирный житель

Торговые ряды на рынке «Сокол» горят в центре Донецка после удара ВСУ, передает корреспондент «РИА Новости». Над Донецком были слышны мощные взрывы — глухие и звонкие, передает корреспондент РБК. Взрывы были слышны, в частности, в Калининском районе города, который находится ближе к Макеевке — там чувствовались звуковая волна и вибрации от взрывов в центре.

Как сообщил корреспондент РБК, в центре города в Ворошиловском районе горит здание. На месте работают сотрудники МЧС. В зданиях рядом, на улице Артёма, выбиты стекла.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Незадолго до этого агентство сообщило в телеграм-канале о мощных взрывах, прозвучавших над центром города.

ДАН также сообщал, что в городе прогремела серия взрывов, и он оказался окутан дымом. По его данным, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. «РИА Новости» пишет, что в результате украинской атаки в районе рынка погибла как минимум одна женщина. ТАСС также подтвердил гибель одного мирного жителя.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в 21:49 мск написал, что город находится под обстрелом, и призвал жителей спрятаться в укрытиях.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр правительства ДНР.

Донецк не раз подвергался обстрелам с начала российской военной операции. 17 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке украинских сил на Ленинский район города. Тогда, по его словам, для удара использовались ракеты М31, их выпускали из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Удар был нанесен утром. Ранения получили 14 человек. Также был полностью разрушен жилой дом, повреждения получили коммунальные предприятия и автомобили.