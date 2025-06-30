 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Торговые ряды загорелись в Донецке после серии взрывов над городом

ТАСС: ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow, один человек погиб
Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы прозвучали над центром города. Они были слышны, в частности, в Калининском районе города, который находится ближе к Макеевке. Погиб один мирный житель

Торговые ряды на рынке «Сокол» горят в центре Донецка после удара ВСУ, передает корреспондент «РИА Новости». Над Донецком были слышны мощные взрывы — глухие и звонкие, передает корреспондент РБК. Взрывы были слышны, в частности, в Калининском районе города, который находится ближе к Макеевке — там чувствовались звуковая волна и вибрации от взрывов в центре.

Как сообщил корреспондент РБК, в центре города в Ворошиловском районе горит здание. На месте работают сотрудники МЧС. В зданиях рядом, на улице Артёма, выбиты стекла.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Незадолго до этого агентство сообщило в телеграм-канале о мощных взрывах, прозвучавших над центром города.

ДАН также сообщал, что в городе прогремела серия взрывов, и он оказался окутан дымом. По его данным, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. «РИА Новости» пишет, что в результате украинской атаки в районе рынка погибла как минимум одна женщина. ТАСС также подтвердил гибель одного мирного жителя.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в 21:49 мск написал, что город находится под обстрелом, и призвал жителей спрятаться в укрытиях.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр правительства ДНР.

Пушилин сообщил о 14 раненых при обстреле Донецка HIMARS
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Донецк не раз подвергался обстрелам с начала российской военной операции. 17 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке украинских сил на Ленинский район города. Тогда, по его словам, для удара использовались ракеты М31, их выпускали из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Удар был нанесен утром. Ранения получили 14 человек. Также был полностью разрушен жилой дом, повреждения получили коммунальные предприятия и автомобили.

Читайте РБК в Telegram.

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Дуганова
При участии
Яна Баширова
Донецк ДНР обстрел ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Пушилин сообщил о 14 раненых при обстреле Донецка HIMARS
Политика
Шестеро подростков пострадали в Донецке в результате детонации дрона ВСУ
Политика
В Донецке прогремела серия взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 19:01
Несколько европейских стран столкнулись с аномальной жарой Общество, 23:14
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 23:05
Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили в Баку Политика, 22:58
В Ахтубинске ввели красный режим опасности из-за угрозы ракетной атаки Политика, 22:52
Келлог заявил, что слова Пескова о переговорах «звучат по-оруэлловски» Политика, 22:37
В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России Общество, 22:27
Торговые ряды загорелись в Донецке после серии взрывов над городом Политика, 22:20
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:56
Bloomberg узнал о рекордной добыче газа на российском «Арктик СПГ 2» Политика, 21:41
В Азербайджане задержали редактора Ruptly Политика, 21:38
Рублев с «баранкой» выиграл первый матч на Уимблдоне Спорт, 21:37
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию ЛНР Политика, 21:32