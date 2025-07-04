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Политика ,  
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Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Бывший немецкий канцлер описала Трампа как человека, который ищет внимания, и вспомнила случай, как он отказался пожать ей руку не на виду у всех
Ангела Меркель и Дональд Трамп
Ангела Меркель и Дональд Трамп (Фото: White House / Globallookpress)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о моменте, когда президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку. Об этом она вспомнила в Афинах во время беседы с газетой Kathimerini. В Грецию она приехала в связи с презентацией греческого перевода ее мемуаров «Свобода».

«Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — заявила Меркель, говоря о встрече с политиком в 2017 году в Овальном кабинете.

«Это хорошо видно по его действиям с тарифами. В конечном итоге он должен обеспечить хорошие результаты для американского народа. Ему нужно доказать свою компетентность, хотя бы в собственной стране», — добавила она. Если пошлины приведут к росту цен в США, то политик столкнется с последствиями, уверена экс-канцлер.

Евросоюзу Меркель посоветовала сохранять единство и не поддаваться давлению в торговой войне Трампа, а также принимать зеркальные меры и вести переговоры.

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Политика
Ангела Меркель

Меркель была канцлером Германии с 2005 по 2021 год, соответственно, на этом посту она застала первый президентский срок Трампа (2017-2021).

Бывший канцлер уже высказывалась о президенте США. Так, в марте она говорила, что Трамп «очарован» Россией как «огромной страной со множеством природных ресурсов, мощной ядерной державой с авторитарным президентом».

Трамп, в свою очередь, в начале июня раскритиковал Меркель за политику «открытых дверей» Германии для беженцев. «Я говорил ей, что этого не должно было случиться», — сказал американский президент во время встречи с нынешним канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ангела Меркель Дональд Трамп Германия США
Ангела Меркель фото
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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