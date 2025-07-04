Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Бывший немецкий канцлер описала Трампа как человека, который ищет внимания, и вспомнила случай, как он отказался пожать ей руку не на виду у всех

Ангела Меркель и Дональд Трамп (Фото: White House / Globallookpress)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о моменте, когда президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку. Об этом она вспомнила в Афинах во время беседы с газетой Kathimerini. В Грецию она приехала в связи с презентацией греческого перевода ее мемуаров «Свобода».

«Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — заявила Меркель, говоря о встрече с политиком в 2017 году в Овальном кабинете.

«Это хорошо видно по его действиям с тарифами. В конечном итоге он должен обеспечить хорошие результаты для американского народа. Ему нужно доказать свою компетентность, хотя бы в собственной стране», — добавила она. Если пошлины приведут к росту цен в США, то политик столкнется с последствиями, уверена экс-канцлер.

Евросоюзу Меркель посоветовала сохранять единство и не поддаваться давлению в торговой войне Трампа, а также принимать зеркальные меры и вести переговоры.

Меркель была канцлером Германии с 2005 по 2021 год, соответственно, на этом посту она застала первый президентский срок Трампа (2017-2021).

Бывший канцлер уже высказывалась о президенте США. Так, в марте она говорила, что Трамп «очарован» Россией как «огромной страной со множеством природных ресурсов, мощной ядерной державой с авторитарным президентом».

Трамп, в свою очередь, в начале июня раскритиковал Меркель за политику «открытых дверей» Германии для беженцев. «Я говорил ей, что этого не должно было случиться», — сказал американский президент во время встречи с нынешним канцлером Германии Фридрихом Мерцем.