Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о моменте, когда президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку. Об этом она вспомнила в Афинах во время беседы с газетой Kathimerini. В Грецию она приехала в связи с презентацией греческого перевода ее мемуаров «Свобода».
«Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — заявила Меркель, говоря о встрече с политиком в 2017 году в Овальном кабинете.
«Это хорошо видно по его действиям с тарифами. В конечном итоге он должен обеспечить хорошие результаты для американского народа. Ему нужно доказать свою компетентность, хотя бы в собственной стране», — добавила она. Если пошлины приведут к росту цен в США, то политик столкнется с последствиями, уверена экс-канцлер.
Евросоюзу Меркель посоветовала сохранять единство и не поддаваться давлению в торговой войне Трампа, а также принимать зеркальные меры и вести переговоры.
Меркель была канцлером Германии с 2005 по 2021 год, соответственно, на этом посту она застала первый президентский срок Трампа (2017-2021).
Бывший канцлер уже высказывалась о президенте США. Так, в марте она говорила, что Трамп «очарован» Россией как «огромной страной со множеством природных ресурсов, мощной ядерной державой с авторитарным президентом».
Трамп, в свою очередь, в начале июня раскритиковал Меркель за политику «открытых дверей» Германии для беженцев. «Я говорил ей, что этого не должно было случиться», — сказал американский президент во время встречи с нынешним канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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