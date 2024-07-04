Военные заявили об опасном сближении Typhoon с российским Ан-30 в Сирии

В сирийской провинции Хомс Typhoon международной коалиции подлетел на опасное расстояние к российскому Ан-30, столкновения удалось избежать. Российский Центр по примирению враждующих сторон регулярно сообщает о подобных инцидентах

Истребитель Typhoon международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил России в сирийской провинции Хомс, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Инцидент произошел в среду, 3 июля с 09:44 до 09:51 (время совпадает в московским) над районом Эт-Танф, когда Ан-30 совершал плановый полет. Российскому пилоту удалось предотвратить столкновение, заявили в Центре.

Там добавили, что российская сторона за сутки зафиксировала 12 нарушений со стороны истребителей F-15 и Typhoon, а также штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции в районе Эт-Танф.

За последние несколько дней ЦПВС несколько раз сообщал об инцидентах, связанных с американскими военнослужащими. Например, 30 июня, по данным Центра, с российским Ан-30 опасно сблизился разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, это случилось над городом Эс-Сухне в провинции Хомс. Аналогичный инцидент произшел 25 июня с самолетом Су-34 ВКС России.

21 июня, как заявили в ЦПВС, три дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к истребителю Су-35 над Эс-Сухне, однако столкновения удалось избежать.