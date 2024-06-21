 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю

Минобороны: в Сирии три дрона США близко подлетели к российскому самолету Су-35
MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

В Сирии три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к истребителю Су-35 ВКС России, однако столкновения удалось избежать, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Инцидент произошел днем над городом Эс-Сухне в провинции Хомс. По данным ЦПВС, три модульных разведывательно-ударных беспилотника «коалиции» (состоит из более чем 80 стран, ее возглавляет США) допустили опасное сближение с российским самолетом на высоте 7-8 тыс. м.

В центре уточнили, что Су-35 в это время совершал плановый полет. Российский летчик сумел предотвратить столкновение.

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. Может быть оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.

Минобороны заявило о блокировке колонны с шестью БМП Bradley в Сирии
Политика

В ЦПВС отметили, что за сутки со стороны «коалиции» было зафиксировано 11 случаев полетов беспилотников, не согласованных с Россией и выполненных с нарушением требований деконфликтации. Кроме того, в центре сообщили о 12 нарушениях со стороны западных самолетов: двух пар истребителей F-15, пары истребителей Typhoon и трех пар штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Сирия США Россия дроны беспилотники Су-35 самолет MQ-9 Reaper

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах по двум базам боевиков в горах Сирии
Политика
Минобороны заявило о блокировке колонны с шестью БМП Bradley в Сирии
Политика
Reuters сообщил об авиаударе по пусковой установке в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
«Лаборатория Касперского» оценила влияние санкций США на компанию Технологии и медиа, 00:17
Игры БРИКС подверглись крупной DDoS-атаке Технологии и медиа, 00:14
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность на шесть минут Политика, 00:07
Сборная Польши первой вылетела с Евро Спорт, 00:05
Победа Украины, нули у Франции и вылет Польши. Что произошло на Евро Спорт, 21 июн, 23:58
Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024 Спорт, 21 июн, 23:54
Би-би-си сообщила о возможном выступлении Скрипалей в суде Политика, 21 июн, 23:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Арканзасе два человека погибли в ходе стрельбы в «Диком мяснике» Общество, 21 июн, 23:35
«Рубин» накажет албанского игрока за ругательства в адрес сербов на Евро Спорт, 21 июн, 23:35
В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю Политика, 21 июн, 23:16
Отключение электричества на Балканах стало самым массовым за 30 лет Общество, 21 июн, 23:04
Мишустин одобрил проект соглашения с Индией об отправке военных Политика, 21 июн, 22:37
При атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина Политика, 21 июн, 22:37
Мать Пеле умерла на 102-м году жизни Спорт, 21 июн, 22:15