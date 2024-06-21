Минобороны: в Сирии три дрона США близко подлетели к российскому самолету Су-35

В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

В Сирии три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к истребителю Су-35 ВКС России, однако столкновения удалось избежать, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Инцидент произошел днем над городом Эс-Сухне в провинции Хомс. По данным ЦПВС, три модульных разведывательно-ударных беспилотника «коалиции» (состоит из более чем 80 стран, ее возглавляет США) допустили опасное сближение с российским самолетом на высоте 7-8 тыс. м.

В центре уточнили, что Су-35 в это время совершал плановый полет. Российский летчик сумел предотвратить столкновение.

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. Может быть оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.

В ЦПВС отметили, что за сутки со стороны «коалиции» было зафиксировано 11 случаев полетов беспилотников, не согласованных с Россией и выполненных с нарушением требований деконфликтации. Кроме того, в центре сообщили о 12 нарушениях со стороны западных самолетов: двух пар истребителей F-15, пары истребителей Typhoon и трех пар штурмовиков А-10 Thunderbolt.