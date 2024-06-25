 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Сирии дрон США подлетел на опасное расстояние к российскому Су-34

Минобороны: в Сирии дрон США MQ-9 Reaper близко подлетел к российскому Су-34

В Сирии американский беспилотник MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

В центре уточнили, что российский истребитель совершал плановый полет, когда к нему приблизился дрон международной коалиции (состоит из более чем 80 стран, ее возглавляют США). Сближение наблюдалось в течение восьми минут на высоте 7-8 тыс. м над городом Эс-Сухне в провинции Хомс.

Как сообщили в ЦПВС, российскому летчику удалось предотвратить столкновение.

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. Может быть оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.

В Минобороны сообщили о погибших при атаке дрона на грузовик в Сирии
Политика

Несколькими днями ранее, 21 июня, ЦПВС сообщило о подобном инциденте. Тогда три американских MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к истребителю Су-35 ВКС России, столкновения также удалось избежать.

22 июня беспилотник коалиции MQ-1C Grey Eagle нанес удар из воздушного пространства Ирака по грузовику в районе приграничного сирийского города Абу-Кемаль. По данным ЦПВС, в результате атаки погибли граждане Сирии, также есть пострадавшие.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Теги
Сирия беспилотники MQ-9 Reaper Су-34 ВКС Минобороны
Материалы по теме
В Минобороны сообщили о погибших при атаке дрона на грузовик в Сирии
Политика
В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю
Политика
Минобороны сообщило об ударах по двум базам боевиков в горах Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 25 июн, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 25 июн, 17:34
Лавров сообщил о решении БРИКС «взять паузу» по вопросу новых членов Политика, 00:46
Кто вышел в 1/8 финала Евро Спорт, 00:40
Роналду выйдет против грузин в стартовом составе на Евро-2024 Спорт, 00:38
Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации из-за поставок оружия ВСУ Политика, 00:26
В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ Политика, 00:09
В Николаеве и Сумах прогремели взрывы Политика, 00:08
В Донецке в результате обстрела погибли три человека Политика, 00:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз Экономика, 00:00
Букмекеры обвалили ставки в группе с Украиной. Интриги дня Евро Спорт, 00:00
Сербия не смогла выйти в плей-офф Евро Спорт, 25 июн, 23:57
Англия сыграла вничью и с первого места вышла в плей-офф Евро Спорт, 25 июн, 23:54
В Сирии дрон США подлетел на опасное расстояние к российскому Су-34 Политика, 25 июн, 23:47
Владелицу бара в Петербурге наказали за розовый крест и название коктейля Политика, 25 июн, 23:38
Суд в Швейцарии приговорил трех россиян из-за счета Ролдугина Политика, 25 июн, 23:31