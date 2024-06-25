В Сирии дрон США подлетел на опасное расстояние к российскому Су-34
В Сирии американский беспилотник MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
В центре уточнили, что российский истребитель совершал плановый полет, когда к нему приблизился дрон международной коалиции (состоит из более чем 80 стран, ее возглавляют США). Сближение наблюдалось в течение восьми минут на высоте 7-8 тыс. м над городом Эс-Сухне в провинции Хомс.
Как сообщили в ЦПВС, российскому летчику удалось предотвратить столкновение.
MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. Может быть оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.
Несколькими днями ранее, 21 июня, ЦПВС сообщило о подобном инциденте. Тогда три американских MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к истребителю Су-35 ВКС России, столкновения также удалось избежать.
22 июня беспилотник коалиции MQ-1C Grey Eagle нанес удар из воздушного пространства Ирака по грузовику в районе приграничного сирийского города Абу-Кемаль. По данным ЦПВС, в результате атаки погибли граждане Сирии, также есть пострадавшие.
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