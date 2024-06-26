 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В России заявили об активации оружия пилотами США при сближении в Сирии

ЦПВС: пилоты США дважды запускали вооружение при сближении с самолетами России
В ЦПВС за последние дни неоднократно сообщали о связанных с американскими военными инцидентах. В частности, беспилотники США допускали опасное сближение с российскими истребителями Су-34 и Су-35
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американские пилоты два раза активировали систему вооружений во время сближения с выполнявшими плановые полеты российскими самолетами оперативно-тактической авиации, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«За сутки зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции», включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений», — сказал он.

Кроме того, за 24 часа ЦПВС зафиксировал в районе базы международной коалиции (состоит из более чем 80 стран, ее возглавляют США) Эт-Танф в Хомсе 11 нарушений со стороны экипажей истребителей F-15 и Typhoon, а также штурмовиков А-10 и многоцелевых БПЛА MQ-1 °C.

В результате обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки ранения получили трое сирийских солдат, добавил Попов.

В Сирии дрон США подлетел на опасное расстояние к российскому Су-34
Политика

За последние несколько дней ЦПВС несколько раз сообщал об инцидентах, связанных с американскими военнослужащими. 25 июня американский беспилотник MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с самолетом Су-34 ВКС России. Сближение наблюдалось в течение восьми минут на высоте 7–8 тыс. м над городом Эс-Сухне в провинции Хомс.

21 июня ЦПВС сообщил о трех американских беспилотниках, которые подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35. Столкновения удалось избежать. Российские военные также сообщали о несогласованных с ЦПВС полетах дронов.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Сирия США Россия самолет
Материалы по теме
В Сирии дрон США подлетел на опасное расстояние к российскому Су-34
Политика
В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю
Политика
В Минобороны сообщили о погибших при атаке дрона на грузовик в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 17:32
Колокольцев прилетел в Нью-Йорк Политика, 23:33
Грузия забила Португалии второй гол. Что происходит на Евро Спорт, 23:31
Эвакуация пострадавших при крушении поезда в Коми. Видео Общество, 23:17
В Боливии генерал устроил попытку госпереворота Политика, 23:02
ВСУ с помощью дронов атаковали пять белгородских сел Политика, 22:58
Португалия пропустила от Кварацхелии свой самый быстрый гол на Евро Спорт, 22:30
В России заявили об активации оружия пилотами США при сближении в Сирии Политика, 22:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Только одна россиянка из десяти дошла до финала квалификации Уимблдона Спорт, 22:20
В Севастополе второй раз за вечер объявили воздушную тревогу Политика, 22:12
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы Политика, 22:07
Грузия — Португалия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 22:00
В Минздраве назвали число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми Общество, 21:59
Любимова рассказала об условиях хранения «Троицы» в Сергиевой лавре Общество, 21:44
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 21:31