В России заявили об активации оружия пилотами США при сближении в Сирии

В ЦПВС за последние дни неоднократно сообщали о связанных с американскими военными инцидентах. В частности, беспилотники США допускали опасное сближение с российскими истребителями Су-34 и Су-35

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Американские пилоты два раза активировали систему вооружений во время сближения с выполнявшими плановые полеты российскими самолетами оперативно-тактической авиации, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«За сутки зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции», включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений», — сказал он.

Кроме того, за 24 часа ЦПВС зафиксировал в районе базы международной коалиции (состоит из более чем 80 стран, ее возглавляют США) Эт-Танф в Хомсе 11 нарушений со стороны экипажей истребителей F-15 и Typhoon, а также штурмовиков А-10 и многоцелевых БПЛА MQ-1 °C.

В результате обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки ранения получили трое сирийских солдат, добавил Попов.

За последние несколько дней ЦПВС несколько раз сообщал об инцидентах, связанных с американскими военнослужащими. 25 июня американский беспилотник MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с самолетом Су-34 ВКС России. Сближение наблюдалось в течение восьми минут на высоте 7–8 тыс. м над городом Эс-Сухне в провинции Хомс.

21 июня ЦПВС сообщил о трех американских беспилотниках, которые подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35. Столкновения удалось избежать. Российские военные также сообщали о несогласованных с ЦПВС полетах дронов.