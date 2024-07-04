Эрдоган заявил Си об угрозе распространения конфликта на Украине

На встрече же с Лукашенко в Астане президент Турции выразил уверенность в возможности прекратить боевые действия «с условием построения прочной основы для мира»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Астане заявил об угрозе распространения конфликта на Украине на глобальном уровне, сообщает Управление коммуникации республики в соцсети X.

«Президент Эрдоган подчеркнул значимость опасности экспансии украинско-российской войны и ударов Израиля по Палестине на региональном и глобальном уровнях, подчеркнул, что международное сообщество должно принять эффективные меры в этом вопросе», — говорится в сообщении.

Эрдоган прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе встречи лидеры обсудили турецко-китайские отношения, конфликт на Украине, а также войну Израиля против ХАМАС. Глава республики отметил, что улучшение отношений Турции и Китая отвечает интересам обеих стран.

Турецкий президент также встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он призвал предпринять шаги, «направленные на то, чтобы остановить продолжающуюся войну между Украиной и Россией», и выразил уверенность в возможности прекратить боевые действия «с условием построения прочной основы для мира».

«Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать стремиться к миру и продолжит искренние контакты с обеими сторонами по этому вопросу», — подчеркнули в Управлении коммуникации.

Накануне президент Владимир Путин встречался с Эрдоганом на полях саммита ШОС. Турецкий лидер заявил, что Анкара может подготовить основу для компромисса, чтобы положить конец конфликту между Москвой и Киевом «сначала прекращением огня, а затем миром», сообщал TRT Haber. Эрдоган уверен, что справедливый мир, который устроит обе стороны, возможен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможности посредничества Эрдогана в переговорах с Украиной ответил: «Нет, невозможно».