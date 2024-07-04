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Политика ,  
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Эрдоган заявил Си об угрозе распространения конфликта на Украине

На встрече же с Лукашенко в Астане президент Турции выразил уверенность в возможности прекратить боевые действия «с условием построения прочной основы для мира»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Астане заявил об угрозе распространения конфликта на Украине на глобальном уровне, сообщает Управление коммуникации республики в соцсети X.

«Президент Эрдоган подчеркнул значимость опасности экспансии украинско-российской войны и ударов Израиля по Палестине на региональном и глобальном уровнях, подчеркнул, что международное сообщество должно принять эффективные меры в этом вопросе», — говорится в сообщении.

Эрдоган прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе встречи лидеры обсудили турецко-китайские отношения, конфликт на Украине, а также войну Израиля против ХАМАС. Глава республики отметил, что улучшение отношений Турции и Китая отвечает интересам обеих стран.

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Реджеп Тайип&nbsp;Эрдоган и Владимир Путин

Турецкий президент также встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он призвал предпринять шаги, «направленные на то, чтобы остановить продолжающуюся войну между Украиной и Россией», и выразил уверенность в возможности прекратить боевые действия «с условием построения прочной основы для мира».

«Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать стремиться к миру и продолжит искренние контакты с обеими сторонами по этому вопросу», — подчеркнули в Управлении коммуникации.

Накануне президент Владимир Путин встречался с Эрдоганом на полях саммита ШОС. Турецкий лидер заявил, что Анкара может подготовить основу для компромисса, чтобы положить конец конфликту между Москвой и Киевом «сначала прекращением огня, а затем миром», сообщал TRT Haber. Эрдоган уверен, что справедливый мир, который устроит обе стороны, возможен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможности посредничества Эрдогана в переговорах с Украиной ответил: «Нет, невозможно».

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Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган Си Цзиньпин конфликт на Украине
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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