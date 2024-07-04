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Выборы в Мосгордуму ,  
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В Москве назвали даты приема заявлений на бумажные бюллетени на выборы

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Выборы в Мосгордуму
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Единый день голосования
Заявления на получение бумажного бюллетеня для голосования на выборах в Мосгордуму начнут принимать в конце июля. Без подачи заявления проголосовать можно будет электронным способом на участке или через дистанционную систему
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В четверг, 4 июля, Мосгоризбирком (МГИК) одобрил порядок проведения осенних выборов в Мосгордуму. Впервые в столице проголосовать с помощью бумажного бюллетеня будет возможно, только предварительно подав заявление на получение такого бюллетеня.

На заседании МГИК члены комиссии постановили, что подать заявление можно будет двумя способами. На городском портале mos.ru прием будет открыт с 22 июля по 2 сентября. В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) заявления будут принимать с 5 августа до 2 сентября (выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября).

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Если избиратель по уважительной причине (был в больнице, сменил в указанный период паспорт или работал вахтовым способом) не смог подать вовремя заявление на получение бумажного бюллетеня, он сможет получить его в день голосования на участковом избирательном участке, сообщил зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

Новый порядок выдачи бюллетеней в МГИК и днем ранее в ЦИК объясняли популярностью в столице электронных форм голосования. Если в 2019 году на предыдущих выборах в Мосгордуму в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие порядка 10 тыс. человек (9,95% от общего числа избирателей), то в прошлом году на выборах мэра Москвы — через систему ДЭГ проголосовали 2,7 млн москвичей (более 80% избирателей).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября — будут избраны 45 депутатов Мосгордумы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Выборы Мосгордума бюллетень голосование Москва
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