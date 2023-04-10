Глава СК сообщил о росте числа дел на мигрантов по тяжким статьям

Бастрыкин: число дел об убийстве и вреде здоровью против мигрантов выросло в пять раз

Александр Бастрыкин заявил о распространении «экстремистских настроений» среди нелегальных мигрантов и росте числа связанных с ними дел о преступлениях против половой неприкосновенности и о нападениях на силовиков

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В прошлом году в России завели 893 уголовных дела против мигрантов по таким статьям, как убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщил «Интерфаксу» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Это в пять раз больше, чем в 2021-м.

Общее число дел по факту преступлений, совершенных иностранцами, выросло почти в три раза, до 4,2 тыс., отметил Бастрыкин. Среди нелегальных мигрантов «получают распространение экстремистские настроения», выросло число дел о преступлениях против половой неприкосновенности, а также случаев нападений на силовиков.

Говоря о массовых драках, Бастрыкин заявил, что в большинстве случаев в них участвуют «приезжие из центральноазиатских стран СНГ». «Вот буквально на прошлой неделе в столице задержан организатор подобных массовых драк и пятеро их участников», — сказал он. СК сообщил об этом задержании 5 апреля; по данным ведомства, участники драки записывали ее на видео, чтобы выложить в сеть, «демонстрируя <...> явное неуважение к обществу и вседозволенность».

Частые массовые драки с участием приезжих в Москве фиксировали летом 2021 года. Мэр города Сергей Собянин заявил, что власти усилили контроль за мигрантами, были заведены уголовные дела, сотни человек депортировали.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев отрапортовал, что число депортированных из России мигрантов в 2022 году выросло более чем в два с половиной раза. Точную цифру он не назвал. По данным FinExpertizа, в прошлом году в Россию приехали на работу 3,47 млн иностранных граждан (большинство из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии), что на треть больше, чем в 2021-м.