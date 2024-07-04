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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заявила о задержании шпионивших под видом жениха и невесты в Одессе

Сюжет
Военная операция на Украине
Двух молодых людей, выдававших себя за жениха и невесту и собиравших разведданные в Одессе, задержали оперативники СБУ. По версии следствия, они делали фото на фоне «нужных объектов»
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух «агентов ФСБ» — 23-летнего одессита и его 18-летнюю подругу, — которые под видом жениха и невесты собирали разведданные и изучали локации пограничных отрядов морской охраны в Одесской области, сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

В спецслужбе уточнили, что задержанные действовали в двух областях Украины — Днепропетровской и Одесской. «По заданию российской спецслужбы <...> [они] разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, которые обороняют акваторию портового города. Чтобы получать разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок жениха и невесты и фотографировались на фоне «нужных» объектов», — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, расследование также установило, что задержанный одессит имел задачу расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию. По данным СБУ, он был завербован через анонимные чаты в телеграм-канале.

В ходе обысков у него дома были изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений, также обнаружена банковская карта, «на которую поступали деньги от ФСБ», и партия антиукраинских открыток. Задержанному предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

«Сейчас агент находится под стражей, в отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Спецоперацию проводили сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры», — уточнили в спецслужбе.

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После начала российской военной операции СБУ неоднократно отчитывалась о задержании «российских шпионов» и коллаборантов. В сентябре прошлого года экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал The Economist, что в 2015 году в спецслужбе был создан отдел, в задачи которого входило убийство людей, перешедших на сторону противника.

По словам Наливайченко, речь идет о пятом управлении департамента контрразведки СБУ, оно начало свою деятельность как диверсионная группа после присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военных действий в Донбассе. Позднее отдел сосредоточился на том, что называют «мокрой работой», говорится в статье.

Экс-глава СБУ утверждает, что смена деятельности произошла, поскольку тогдашнее руководство Украины решило, что «тюремного заключения коллаборационистов недостаточно». «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — заявил Наливайченко.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022 года подписал «закон о коллаборационизме», по которому за сотрудничество с «государством-агрессором» (Верховная рада признала таковой Россию в 2015 году) грозит до 15 лет тюрьмы. За госизмену наказание составляет до 15 лет, а в период военного положения (действует на Украине с февраля 2022 года) — вплоть до пожизненного заключения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
СБУ невеста жених шпионы ФСБ Одесса Военная операция на Украине
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