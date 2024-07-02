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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Верховной рады пожаловалась в СБУ на Сырского и Залужного

Депутат Верховной рады Безуглая написала на Сырского и Залужного обращения в СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что написала обращение на главкома ВСУ Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного в Группу быстрого реагирования (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ), офис генпрокурора и Минобороны.

По словам Безуглой, она подала заявления 29 июня, обвинив Сырского и Залужного в препятствии депутатской деятельности и предоставлении ей ложных сведений. Депутат отметила, что Сырский якобы дал указание не пускать ее в подразделения армии в прифронтовой зоне. Она назвала военное руководство Украины «болотом», в котором ничего не меняется.

Безуглая раскритиковала действия Сырского и его команды на фоне поражений украинских войск в Харьковской области, обвинив главкома ВСУ в массовой гибели личного состава и бросании в бой необученных людей. Депутат потребовала отставки военного командования.

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Журнал «Новое время» 1 июля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «в целом не сильно в восторге» от Сырского, особенно на фоне неудачной подготовки украинской армии к действиям российской в Харьковской области. Собеседник издания отметил, что это не означает снятие главкома с должности в ближайшее время.

Сырский стал главкомом ВСУ 8 февраля 2024 года, сменив на этом посту Залужного — он руководил украинской армией с 2021 года. Свой выбор Зеленский объяснил тем, что Сырский, бывший командующий сухопутными войсками ВСУ, имел «успешный опыт защиты» и «успешный опыт наступления» — он занимался обороной Киева и боями в Харьковской области осенью 2022 года.

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Верховная рада Украины СБУ Украина Александр Сырский Валерий Залужный
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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