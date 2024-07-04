Путин анонсировал преобразование антитеррористической структуры ШОС

Региональная антитеррористическая структура ШОС была создана в 2002 году и является координирующим центром ШОС в борьбе с терроризмом, сепара­тизмом и экстремизмом. Путин анонсировал преобразование структуры в универсальный центр

Во время работы саммита ШОС (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Антитеррористическую структуру Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) преобразуют в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, сообщил на саммите организации в Астане президент России Владимир Путин.

«Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ. Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе», — заявил российский президент (цитата по ТАСС).

Путин также подчеркнул, что борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС будет способствовать и утверждаемая в ходе саммита организации в Казахстане программа сотрудничества в этой сфере.

Соглашение о создании Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС) было подписано странами — участницами объединения в 2002 году. РАТС является координирующим центром ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на региональном и глобальном уровнях, говорится на сайте организации. Начиная с 2013 года в рамках РАТС пограничные службы государств — членов ШОС проводят совместные пограничные операции на внешних и внутренних участках границ государств-членов. Наряду с этим ежегодно с 2013 года проводится Международная научно-практическая конференция РАТС, основным лейтмотивом которой является расширение международного сотрудничества в борьбе с терроризм­ом и экстремизмом.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Организация была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан. На нынешнем саммите в ШОС приняли Белоруссию. Организация ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам. В организации при этом подчеркивают, что она не имеет атрибутов военного альянса.

Выступая в российском МИДе 14 июня, Путин предложил создать новую систему безопасности. Он отметил, что она должна быть открыта для всех стран Евразии, включая участников НАТО. Для продвижения идеи нужно активировать диалог между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, включая ШОС и СНГ, подчеркнул президент. Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что идея создания новой системы евразийской безопасности будет обсуждаться на саммите ШОС.