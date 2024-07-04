Празднование дня независимости в Вашингтоне (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости, сообщила пресс-служба канцелярии главы государства.

«Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств», — отметил Лукашенко в поздравлении.

По его словам, власти Белоруссии ценят усилия «простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле». Лукашенко пригласил американцев «заглянуть за горизонт» и составить личное впечатление о Белоруссии, несмотря на «политические стереотипы».

Президент пожелал американцам безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли.

День независимости США празднуют 4 июля. Российский президент Владимир Путин с 2021 года не поздравляет американцев с праздником в связи с «недружественной политикой» Вашингтона. По мнению Кремля, в таких условиях отправку поздравительного послания «вряд ли можно считать целесообразной». В 2020 году Путин поздравил тогдашнего президента США Дональда Трампа, но телеграмма не была опубликована на сайте Кремля.