 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости

Празднование дня независимости в Вашингтоне
Празднование дня независимости в Вашингтоне (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости, сообщила пресс-служба канцелярии главы государства.

«Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств», — отметил Лукашенко в поздравлении.

По его словам, власти Белоруссии ценят усилия «простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле». Лукашенко пригласил американцев «заглянуть за горизонт» и составить личное впечатление о Белоруссии, несмотря на «политические стереотипы».

Президент пожелал американцам безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли.

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко

День независимости США празднуют 4 июля. Российский президент Владимир Путин с 2021 года не поздравляет американцев с праздником в связи с «недружественной политикой» Вашингтона. По мнению Кремля, в таких условиях отправку поздравительного послания «вряд ли можно считать целесообразной». В 2020 году Путин поздравил тогдашнего президента США Дональда Трампа, но телеграмма не была опубликована на сайте Кремля.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Александр Лукашенко День независимости США Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко пообещал амнистировать часть участников протестов 2020 года
Политика
Лукашенко заявил об активизации ВСУ и призвал Киев «не шалить»
Политика
Лукашенко заявил, что мир балансирует на грани новой катастрофы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
В обход санкций: как теперь рассчитываться за перевозку грузов из Китая Pro, 09:17
Нефтяники пожаловались Подносовой на «тайное изъятие активов» Бизнес, 09:00
Чем радикальные планы Милея угрожают экономике Аргентины – The Economist Pro, 08:57
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:53
FT узнала, как Трамп отчитал лидеров НАТО Политика, 08:52
Появились кадры визита Путина на саммит ШОС Политика, 08:51
Белоруссия вступила в ШОС Политика, 08:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемезов сообщил о планах запустить в Индии производство порохов Политика, 08:39
Синоптик рассказал о 38 температурных рекордах за сутки в России Общество, 08:38
Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» МиГ-29 ВСУ Политика, 08:37
Губернатор Ставрополья сообщил о падении беспилотников в селе Московском Политика, 08:33
Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости Политика, 08:31
Кремль допустил поездку Путина в Монголию в 2024 году Политика, 08:06
СК попросил освободить бизнесмена из дела замглавы Минцифры Паршина Бизнес, 08:02