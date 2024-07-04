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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль признал своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории

Израиль объявил своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль признал государственной землей более 1,2 тыс. га на Западном берегу реки Иордан. Это крупнейший по площади участок, задекларированный с 1990-х. На таких землях Израиль строит поселения, несмотря на запрет Совбеза ООН

Израиль задекларировал в качестве государственной земли территорию в 1,27 тыс. га на Западном берегу реки Иордан. Декларация была подписана 25 июня, но опубликована была только 3 июля, на нее обратила внимание правозащитная организация «Шалом Ахшав» (Peace Now, «Мир — сейчас»), которая отслеживает поселенческую активность Израиля.

Организация отметила, что площадь задекларированной территории — самая большая со времен соглашений в Осло (1993 и 1995 годы). Всего с начала этого года Тель-Авив признал государственными землями 23,7 тыс. га на Западном берегу Иордана. «2024 год ознаменован пиком в масштабах декларирования государственных земель», — подчеркивает «Шалом Ахшав».

Израиль получил контроль над Западным берегом по итогам Шестидневной войны в 1967 году, а после начал создавать там собственные поселения. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. Международное сообщество считает территории на Западном берегу Иордана незаконно оккупированными Израилем.

Декларирование государственных земель подразумевает, что Израиль не считает эту территорию частной собственностью палестинцев, им запрещено ей пользоваться, разъясняет организация. Такие территории Тель-Авив сдает в аренду только израильтянам. До этого многие земли, в том числе и задекларированный участок, определялись как природный заповедник или пожароопасная зона, что значительно ограничивало возможности ее использования палестинцами.

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Бецалель Смотрич (в центре)

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич рассказывал о предстоящих декларированиях ранее. «Это мегастратегическое мероприятие, и мы вкладываем в него значительные средства. Еще раз повторюсь, здесь создается инфраструктура, мы можем производить гораздо больше работ», — приводят правозащитники его заявление на конференции. По оценкам Смотрича, к концу этого года в качестве государственных земель задекларируют еще от 1 до 1,5 тыс га.

Как пишет организация, этот метод установления контроля над территориями Израиль активно использовал в 1980-х годах, в 1992 году правительство Ицхака Рабина (был премьер-министром до убийства в ноябре 1995-го) прекратило декларировать государственные земли на палестинской территории. Однако в 1998 году первое правительство Биньямина Нетаньяху (нынешний премьер-министр Израиля, занимал этот пост в 1996-1999, 2009-2021 годах) возобновило такие действия. С тех пор Израиль задекларировал в качестве государственных земель почти 4 тыс. га.

В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, которая запрещает Израилю строительство своих поселений на Западном берегу реки Иордан. Однако Тель-Авив отказался выполнять резолюцию. В 2017 году Израиль спустя 25 лет возобновил строительство поселений. В марте этого года в ООН сравнили с военным преступлением планы Израиля построить на этих территориях более 3 тыс. домов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Палестина поселения
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