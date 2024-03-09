В ООН сравнили с преступлением планы на израильские поселения в Палестине

Планы Израиля построить свыше 3 тыс. новых домов на Западном берегу Иордана равносильны военному преступлению, заявил верховный комиссар ООН по правам человек Фолькер Тюрк, передает The New York Times. В поселениях на Западном берегу живут около 500 тыс. израильтян.

Израиль получил контроль над Западным берегом по итогам Шестидневной войны в 1967 году, а после начал создавать там собственные поселения. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. Международное сообщество считает территории на Западном берегу Иордана незаконно оккупированными Израилем.

«Западный берег уже находится в кризисе, однако насилие со стороны поселенцев и нарушения, связанные с поселениями, достигли шокирующего нового уровня и рискуют уничтожить любую возможность создания жизнеспособного палестинского государства», — сказал он.

По последним данным, с 7 октября 2023 года поселенцы совершили 603 нападения на палестинцев. Свыше 1,2 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за насилия. Кроме того, около 600 человек покинули регион после того, как их дома на Западном берегу снесли из-за отсутствия выданных Израилем разрешений на строительство.

Израиль планирует построить порядка 3,4 тыс. домов. По данным ООН, 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023-го Изриаль построил около 24,3 тыс. единиц жилья — это самый высокий показатель с начала наблюдений за расширением Таль-Авива в 2017 году.

В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, которая запрещает Израилю строительство своих поселений на Западном берегу реки Иордан. Однако Тель-Авив отказался выполнять резолюцию. В 2017 году Израиль спустя 25 лет возобновил строительство поселений.