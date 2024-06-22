NYT узнала план Израиля, как избежать обвинений в аннексии Палестины

Власти Израиля официально считают статус Западного Берега дискуссионным вопросом, который обсудят на переговорах, но на самом деле территория постепенно переходит под полное управление Тель-Авива, рассказал министр финансов

Бецалель Смотрич (в центре) (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Правительство Израиля предпринимает непубличные усилия по необратимому изменению способов управления одной из двух частей Палестины — Западного берега реки Иордан, пишет New York Times, изучив запись выступления израильского министра финансов Бецалеля Смотрича на частном мероприятии.

Согласно официальной позиции израильской стороны, статус Западного Берега остается открытым для переговоров с палестинскими лидерами. Верховный суд Израиля постановил, что речь идет о временной военной оккупации под управлением армии, а не постоянной гражданской аннексии с управлением гражданскими чиновниками.

Смотрич рассказал о поэтапной передаче полномочий из рук военных в распоряжение гражданских чиновников. По его словам, чтобы отвлечь международное внимание, правительство позволило министерству обороны продолжать принимать участие в управлении для создания впечатления, будто военные до сих пор находятся в центре управления Западным берегом.

«Это будет легче проглотить в международном и правовом контексте. Чтобы они не говорили, что мы осуществляем аннексию», — добавил Смотрич.

Смотрич — депутат от правой партии «Религиозные Сионисты». В конце 2022-го его партия присоединилась к коалиции Нетаньяху, что позволило той обрести небольшое преимущество в парламенте, а партии — получить заметное влияние на политику правительства. В прошлом он не раз делал резкие заявления в отношении Палестины, призывая уничтожить город Хувара в ответ на гибель двух поселенцев, поддерживая сегрегацию между арабами и евреями в роддомах и другом. Западный Берег реки Иордан израильские войска захватили у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны. Тель-Авив рассматривал эту территорию как рассматривая его как библейские Иудею и Самарию, имеющие решающее значение для безопасности Израиля. За прошедшее время на Западном Берегу поселились свыше 500 тыс. израильских поселенцев, на которых распространяется израильское гражданское право. Там же живут около 3 млн палестинцев, которые подчинены израилькому военному праву. Примерно 40% территории подконтрольны полуавтономной Палестинской администрации, которая финансируется Израилем.

Смотрич отметил в своей речи, что премьер Биньямин Нетаньяху в курсе деталей плана, большая часть действий упомянута в коалиционном соглашении с премьерской партией «Ликуд», сам глава правительства «полностью с нами».

Его представитель подтвердил газете достоверность слов и заверил, что секретом это не являлось.

Однако официально правящая коалиция отвергает применимость термина «оккупация», и отрицает, что Западный Берег навсегда аннексирован и поставлен под контроль израильских гражданских чиновников. «Окончательный статус этих территорий будет определен сторонами в ходе прямых переговоров. «Эта политика не изменилась», — подчеркнули в канцелярии Нетаньяху в ответ на выступление Смотрича.

Премьер отказывается признать независимость Палестины, настаивая, что «80% палестинцев в Иудее и Самарии» (административный округ, включающий весь Западный берег) поддержали октябрьскую атаку боевиков группировки ХАМАС на израильские населенные пункты. «Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое будет пытаться снова и снова совершить резню 7 октября», — полагает Нетаньяху.