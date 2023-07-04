Иран вступил в ШОС

Раньше Иран имел статус государства-наблюдателя в ШОС, но в 2021 году начался процесс повышения статуса республики до полноправного члена. Государства — участники ШОС назвали решение принять Иран в свои ряды историческим

Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран (Фото: Зафар Халилов / Sputnik / РИА Новости)

Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества, следует из Нью-Делийской декларации Совета глав государств — членов ШОС.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — говорится в заявлении.

Решение было принято по итогам саммита организации, который прошел в видеоформате 4 июля.

«Полное членство в этой важной организации обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше», — заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время заседания Совета.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Помимо этих стран, членами организации также являются Индия и Пакистан, они стали полноправными членами ШОС в 2017 году. Три страны имеют статус государства-наблюдателя — это Афганистан, Белоруссия и Монголия (раньше Иран тоже был наблюдателем). Цели ШОС заключаются в укреплении стабильности и безопасности, борьбе с терроризмом, развитии экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В мае 2023 года этот статус также получили ОАЭ.

В 2021 году начался процесс повышения статуса Ирана в составе организации до уровня государства-члена, а в 2022 году аналогичная процедура были запущена в отношении Белоруссии.

Иран не могли принять в ШОС раньше из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза. После 2016 года ограничения стали постепенно снимать, в том числе благодаря заключению соглашения по ядерной программе, согласно которому Иран обязался не производить ядерное оружие. В сентябре 2022 года Тегеран подписал меморандум о вступлении в ШОС, в ноябре его одобрил парламент республики.