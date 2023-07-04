Фонд назвал причину отказа в переводе денег от продажи «Челси» в Россию

Деньги от продажи «Челси» не смогут передать в Россию или Белоруссию из-за санкций, рассказал глава фонда по распределению этих средств Пенроуз. По его словам, правительство поставило условием «географические границы Украины»

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Средства от продажи «Челси», которые должны быть направлены «всем пострадавшим» от конфликта на Украине, невозможно перевести в Россию или Белоруссию из-за санкций, заявил глава фонда, который будет заниматься распределением этих денег, бывший исполнительный директор Unicef в Великобритании Майк Пенроуз в своей статье для The Times.

По его словам, британское правительство сообщило фонду, что из-за соглашения с ЕС деньгами можно будет распоряжаться только, если их будут передавать в «географических границах Украины». Фонд не сможет рассматривать запросы помощи украинцам, которые находятся в других странах, пояснил Пенроуз. Он отметил, что выступил за выделение денег «всем жертвам» конфликта и его последствий.

«С такой огромной суммой денег, как эта — около 2,35 миллиарда фунтов стерлингов, с накоплением процентов еще на миллионы, — идея не оказывать помощь наиболее уязвимым, где бы они ни проживали, почти бессовестна», — написал Пенроуз.

Он добавил, что согласившись на эти условия, фонд не смог бы соблюдать общепринятые международные гуманитарные принципы нейтралитета, беспристрастности и независимости, которые Лондон просит соблюдать все некоммерческие организации.

Что касается перевода средств в Россию или Белоруссию, даже если бы это разрешили делать, выделение средств было бы невозможным из-за санкций, уточнил глава фонда.

«Мы не смогли бы выделять средства России или Белоруссии, или учреждениям, связанным с их правительствами, или лицам, попавшим под санкции, поскольку это нарушило бы закон о санкциях. Я могу заверить вас, что ни я, ни наше уважаемое правительство не хотим попасть в тюрьму», — пишет он.

Пенроуз уточнил, что в таком случае у правительства был бы наблюдатель в фонде, способный выдвигать возражения по любому проекту, который, по их мнению, может противоречить закону о санкциях. Он объяснил, что фонд собирается направить средства на законные гуманитарные программы, которые являются прозрачными и подотчетными и оказывают помощь только гражданским лицам, пострадавшим в результате этого конфликта

«Все, о чем мы просим правительство, — это выделить нам средства без применения политических условий, которые ограничили бы нашу способность помогать всем украинцам, сообществам и людям, принимающим их, а также наиболее уязвимым людям, непосредственно затронутым этим конфликтом», — заключил Пенроуз.

Абрамович решил продать «Челси», которым владел с 2003 года, вскоре после начала Россией военной операции на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Сделка состоялась в прошлом мае. После этого был сформирован фонд, который возглавил Пенроуз.

18 июня Daily Mail писала, что Абрамович отказывается подписывать распоряжение, позволяющее передать средства от продажи британского футбольного клуба Украине. Как подтвердили источники газеты в Форин-офисе, Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег досталась пострадавшим от конфликта россиянам. Однако ни Лондон, ни Еврокомиссия не согласятся на это, пока действуют санкции.

До этого The Telegraph сообщал, что ЕС и Великобритания не могут договориться, как целесообразнее потратить эти средства. По данным издания, Евросоюз настаивает, чтобы они пошли на работы по «долгосрочному восстановлению» Украины, тогда как Лондон считает, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от конфликта.